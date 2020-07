Coronavírus: Com 26.501 novos casos, Brasil registra 602 mortes nas últimas 24h

Quase 65 mil brasileiros já morreram vítimas de Covid-19 desde o início da pandemia

ALEX DE JESUS/O TEMPO/ESTADÃO CONTEÚDO 906 mil pessoas já se recuperaram de infecção por novo coronavírus



O Ministério da Saúde informou neste domingo (5) que foram computados 26.501 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas no país. No mesmo período, o Brasil registrou 602 mortes pela doença. No total, são 64.867 mortes pelo balanço da pasta. O número de casos confirmados até o momento é de 1.603.055.

Vale lembrar que os números divulgados diariamente pelo Ministério da Saúde não significa que todas as mortes ocorreram nas últimas 24h, mas sim que foram notificadas à pasta neste período.

A pasta também destaca que 906.286 pessoas já se recuperaram da infecção pelo novo coronavírus.

São Paulo lidera casos e óbitos

O estado de São Paulo segue com mais casos (320.179) e óbitos (16.078) pela Covid-19. Na sequência, o Ceará tem 121.464 casos e 6.411 óbitos. Já o Rio de Janeiro, 121.292 infectados e 10.667 vítimas.

O balanço da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo, divulgado neste domingo (5), identifica a doença em 628 dos 645 municípios do estado. Há 14.094 pessoas internadas em todo o estado em casos suspeitos ou confirmados com Covid-19, sendo 6.416 em unidades de terapia intensiva (UTI) e 8.488 em enfermarias.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 63,6%, enquanto na Grande São Paulo está em torno de 63,2%.

*Com Agência Brasil