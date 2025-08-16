COP30 proíbe restaurantes oficiais de servirem açaí e outros ‘símbolos amazônicos’ por ‘risco de contaminação’

As restrições estão no edital da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) com as regras para a seleção de operadores; pratos como tucupi e maniçoba também foram vetados por apresentarem toxinas naturais

Freepik O açaí foi especificamente banido por 'risco de contaminação por Trypanosoma cruzi (causador da doença de Chagas), se não for pasteurizado'



Durante a COP30, que acontece em Belém, a Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI) decidiu proibir a venda de açaí e outros pratos típicos da Amazônia, devido a preocupações com a contaminação. O açaí foi especificamente banido por “risco de contaminação por Trypanosoma cruzi (causador da doença de Chagas), se não for pasteurizado”. Além disso, pratos como tucupi e maniçoba também foram vetados por apresentarem toxinas naturais que podem ser prejudiciais à saúde.

Na lista, estão ainda maionese, ostras cruas e carnes malpassadas e sucos de fruta in natura. Os 87 estabelecimentos que operam durante a conferência devem seguir diretrizes específicas, incluindo a obrigatoriedade de utilizar até 30% de ingredientes locais ou sazonais, além de priorizar alimentos orgânicos. O edital determina que os cardápios devem ser elaborados com base em uma lista rigorosa de alimentos permitidos, e o não cumprimento dessas normas pode levar a substituições de itens.

As orientações para os estabelecimentos também incluem a oferta de opções alimentares que atendam a diferentes necessidades dietéticas, como pratos veganos, vegetarianos, sem glúten e sem lactose. Além disso, as refeições devem ser disponibilizadas a preços acessíveis, garantindo que todos os participantes possam se alimentar de forma segura e saudável durante o evento.

