Musk cita invasão hacker contra Janja e diz não ver responsabilidade do X

Primeira-dama afirmou, durante a live semanal “Conversa com o presidente”, que irá processar o site por demorar para congelar sua conta na rede social após a detecção do ataque cibernético

Britta Pedersen/AFP Bilionário questionou a responsabilidade da plataforma, afirmando que "não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail dela"



O empresário Elon Musk, proprietário do X (antigo Twitter), fez uma ironia em relação a uma postagem na rede social que mencionava o ataque hacker sofrido pela primeira-dama Janja da Silva, na semana passada. Após a esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmar que irá processar a plataforma e mencionar que Musk ficou “muito mais milionário” com os ataques contra ela, o bilionário questionou a responsabilidade da plataforma, afirmando que “não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail dela é nossa responsabilidade”.

Como o site da Jovem Pan mostrou, durante a live semanal “Conversa com o presidente”, a primeira-dama anunciou que irá processar o X por demorar para congelar sua conta na rede social após a detecção do ataque cibernético. As mensagens do hacker começaram a ser publicadas por volta das 21h30 do dia 11 de dezembro e desapareceram por volta das 22h45. “Não sei nem onde processar, se eu processo no Brasil, se processo nos Estados Unidos, porque processá-los eu vou (…) Foi tão difícil que o Twitter derrubasse, congelasse minha conta”.