Empresas brasileiras apostam cada vez mais em investimentos em inteligência artificial

Nos últimos anos, empresas públicas e privadas têm intensificado seus investimentos em tecnologia, com um foco especial em inteligência artificial e inovação. Durante um evento em São Paulo organizado pelo clube de negócios 7 Clvbe e a empresa de tecnologia Biwares, empresários e figuras políticas se reuniram para discutir os avanços e desafios enfrentados em diversos setores. O encontro destacou a importância da tecnologia na modernização e eficiência dos serviços, com exemplos concretos de sucesso.

Orlando Morando, secretário de Segurança Urbana de São Paulo, apresentou o programa Smart Sampa como um exemplo de sucesso na aplicação de inteligência artificial. Este programa tem sido crucial para a segurança pública, utilizando IA para monitorar a cidade, o que resultou na recaptura de 1.560 foragidos e na realização de mais de 2.800 flagrantes. O prefeito Ricardo Nunes foi amplamente elogiado por sua visão ao implementar essa tecnologia, demonstrando como a inovação pode transformar a segurança urbana.

A importância da inteligência artificial para o futuro das empresas foi um ponto central do evento. Tuta Neto, diretor de novos negócios da Jovem Pan, destacou que a IA se tornará tão essencial quanto ter um site, alertando que empresas que não adotarem essa tecnologia rapidamente podem enfrentar desvantagens competitivas. “Só que eu acho que a inteligência artificial, ela é mais perigosa, ela precisa que você adote ela rápido, porque ela está criando concorrências com equipes muito enxutas, com pouco dinheiro você está conseguindo criar negócios incríveis”, disse Neto.

O evento reuniu empresários de diferentes setores, de farmácias, à venda de flores, passando pela segurança pública, com todos concordando que a IA é sinônimo de inovação e um caminho inevitável para o crescimento. Diversos líderes empresariais compartilharam suas experiências com a implementação de IA em seus setores.

Bruno Patriani, presidente da construtora Patriani, mencionou o uso de humanoides para atividades repetitivas na construção civil. Clovis Souza, CEO da Juliana Flores, explicou que o atendimento da empresa é totalmente automatizado, permitindo compras sem interação humana. Ronnie Motta, CEO da Natulab, destacou como a tecnologia otimiza o tempo na produção e venda de medicamentos. Ney Jorge Feniar, sócio do Habibs e secretário-geral da Confederação Nacional de Turismo (CNTur, enfatizou o papel da tecnologia em conectar diferentes culturas no turismo. Bruno Delazzari, presidente 7 Clvbe, concluiu que o objetivo do evento era unir diferentes personalidades para promover o crescimento conjunto e fortalecer a marca Brasil.

