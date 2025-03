Tesla enfrenta manifestações nos EUA e tem veículos queimados na França

Em Nova York e em outras cidades, cerca de 300 pessoas se reuniram para expressar insatisfação com as decisões de Elon Musk, levando ao evento ‘Tesla Takedown’, que inventiva a venda de ações e veículos

EFE/EPA/SARAH YENESEL Protestos evidenciam um descontentamento crescente em relação às políticas de Elon Musk e sua influência sobre o governo



Recentemente, a Tesla se viu no centro de protestos em dois países distintos. Nos Estados Unidos, manifestações ocorreram em pelo menos 90 lojas e estações de carregamento da empresa. Em Nova York e em outras cidades, cerca de 300 pessoas se reuniram para expressar sua insatisfação com as decisões de Elon Musk, que têm resultado na diminuição da força de trabalho do governo federal. O evento, denominado “Tesla Takedown”, incentivou acionistas e proprietários a venderem suas ações e veículos. Na França, a situação se agravou com o incêndio de doze veículos da Tesla em Toulouse.

Um grupo anarquista assumiu a responsabilidade pelo ato, alegando que a ação foi uma resposta direta às políticas de Musk e à desigualdade que ele promove. Esse incidente destaca a crescente tensão em torno da marca e de seu CEO. Esses protestos evidenciam um descontentamento crescente em relação às políticas de Elon Musk e sua influência sobre o governo. Os manifestantes expressam preocupações sobre como essas decisões podem afetar a missão de sustentabilidade da Tesla, além de impactar negativamente a imagem da empresa no mercado.

