A crise dos casais na pandemia: desculpas para sair de casa e pular a cerca são cada vez mais inacreditáveis

Com o desgaste que o confinamento provoca nas relações, ‘encontros presenciais com o chefe’ e idas repentinas ao posto de gasolina se tornaram comuns

yanalya - br.freepik.com Traição virtual muitas vezes evolui para um encontro presencial



Número de traições conjugais aumenta cada vez mais na pandemia. Sabem como é… Aquela carência afetiva, desejo de pular a cerca, vontade de dar uma voltinha e coisas afins, tudo isso pode representar traição, de acordo com o Conselho de Detetives Particulares de São Paulo. A pandemia já acabou com muitos casamentos. A convivência sob o mesmo teto, dia e noite, noite dia, levou um grande número de casais à separação. Aquilo que se chamava amor desapareceu de repente. Pessoas vivendo na mesma casa, o tempo todo, chegaram ao ponto de não trocar uma palavra. Mas a pandemia provocou uma outra crise entre os casais. Cada um com seu celular, conhecendo pessoas, trocando nudes, fazendo juras de amor. E, o que era uma traição virtual, em centenas de casos passou a ser física, com encontros marcados e desculpas cada vez mais inacreditáveis.

Não é à toa que maridos e esposas têm recorrido a detetives para pegar o infiel em flagrante. O aumento de pedidos de investigação neste ano aumentou 200% em relação a 2020, quando o problema começou. Os detetives afirmam que, no confinamento, os casais passaram a usar o celular por longo tempo, o que faz aumentar a desconfiança de traição. Quando não é possível comprovar as suspeitas, recorrem aos detetives ou às várias agências de investigação. Para explicar o longo tempo no celular, o marido ou a esposa diz que isso se deve a várias reuniões com o chefe. O passo a seguir é a invenção de uma “reunião presencial”, que, na verdade, representa o encontro para o adultério. Os próprios detetives afirmam que a traição poderia se comprovar examinando o celular do companheiro ou companheira. Mas não podem fazer isso por configurar um crime. O melhor é observar o comportamento do suspeito e informar ao detetive o dia e a hora da “reunião presencial”. Não demora muito para chegar o relatório com endereços, horários, local do encontro e até fotografias.

O adultério deixou de ser considerado crime no Brasil em 2005, mas fica a mancha moral que a sociedade não aceita. O site de traição Ashley Madison registra que quem trai mais é a mulher. Enquanto o marido fica em casa, a esposa sai para alguma “reunião presencial”, mas vai ao encontro do namorado extraconjugal. A medida é 2,2 mulheres para cada homem que trai. Em 2020, no Brasil, o site registrou uma média de 140 mil novas contas por mês, ficando atrás somente dos Estados Unidos no ranking de 21 países. Dá uma média de 5 mil registros por dia. No que diz respeito ao homem, quando ele inventa de ir até o posto de gasolina, por exemplo, nada mais é do que se encontrar por alguns minutos com a namorada para um amasso completo. Mas só dura alguns minutos. Tem de esquecer aquelas três ou quatro horas juntinhos com todo o amor para dar. As saidinhas são constantes. Às vezes saem os dois, cada um para um lugar diferente.

Leia também Declaração de Eduardo Leite representa um cenário em que todos devem ser respeitados

A pandemia tem dessas coisas. Muitos se queixam de solidão, de necessidade de sair para a rua e, principalmente, de encontrar a namorada ou namorado para alguns minutos de um amor rápido. A pandemia trouxe, também, o sexo virtual. Basta apenas o celular. E, na telinha, os amantes se mostram inteiros por alguns minutos, com o cuidado de não gritar na hora H. Tem que ser tudo em silêncio. Estudo realizado pelo IBGE revela um aumento de 161% no número de divórcios nos últimos 10 anos. A maior parte vem ocorrendo na pandemia, devido às escapadas do homem e da mulher. A escapadinha online tornou-se comum entre os casais que atravessam a pandemia desgastando a relação quase que completamente. O site Ashley Madison já conta com mais de 1 milhão de usuários, que sempre dão sua pulada de cerca. O próprio site informa que o povo brasileiro tem forte tendência ao prazer, ao sexo e à diversão. A ordem é andar com a antena ligada. Os encontros extraconjugais aumentam cada vez mais na pandemia. Ir ao supermercado à noite, por exemplo, pode significar quatro ou cinco minutos de sexo no estacionamento. Por isso que o amor é lindo.