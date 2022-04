A euforia do PT acabou ao ver Bolsonaro crescendo nas pesquisas

Cúpula do PT afirma que chegou a hora de mudar tudo na campanha petista, enquanto aliados querem que Lula seja mais moderado

Alfredo Estrella/AFP - 03/03/2022 O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva



O PT, aquele partido que dizem ter sido fundado para combater a corrupção e se tornou o partido mais corrupto do mundo, acendeu o sinal de alerta com as últimas projeções que estão sendo feitas nos meios políticos. De acordo com essas análises, não vai demorar muito para que o presidente Bolsonaro e Luiz Inácio estejam empatados nas pesquisas eleitorais. Lula está louco. O Palácio do Planalto faz festa. De alguma maneira, esse quadro já vem se revelando há algum tempo, com Bolsonaro subindo nas pesquisas e Lula parado. O cenário é resultado dos pacotes de bondades que Bolsonaro tem distribuído no país, beneficiando milhões de pessoas que vivem na miséria absoluta. E é resultado, também, das asneiras cada vez mais ridículas que o companheiro Lula usa nos seus discursos para as plateias amigas.

Luiz Inácio só fala para os aliados. Então, esses encontros se transformam numa festa de mentiras, tantos são os aplausos. E diante disso, Lula se empolga e se põe a falar bobagem com a convicção de quem vive uma realidade que existe só na cabeça dele. São asneiras inacreditáveis. É preciso dizer que a campanha nem começou oficialmente, embora todo mundo esteja em campanha declarada. Já dá para sentir o que virá pela frente. Vai ser uma guerra. Dependendo do resultado da eleição presidencial, será uma guerra antes e depois dos resultados. De qualquer maneira, o PT já está sentindo que Luiz Inácio está falando asneiras demais. O que diz o companheiro significa subestimar a inteligência alheia. No fundo, Lula pensa que todos são ignorantes como ele.

O companheiro já foi presidente desta bagaça duas vezes e parece que ainda não aprendeu. As pesquisas que mais indicam um empate entre Lula e Bolsonaro antes do primeiro turno estão sendo feitas pelo próprio PT. O partidinho corrupto está em polvorosa. Aquela euforia petista acabou. No início, as pesquisas, todas elas, revelavam resultados que apontavam Lula em primeiro com o dobro das intenções de voto contra Bolsonaro. E a cada pesquisa isso foi mudando. Bolsonaro crescia e o companheiro ficava com seu próprio índice que não se alterava. Até que o crescimento de Bolsonaro passou a ser expressivo. O PT está enlouquecendo porque há pesquisas a serem divulgadas brevemente que já colocam Bolsonaro em primeiro lugar. Por isso que Lula está enlouquecido nos palcos em que discursa. Seria mais próprio se fosse num circo.

O que é mais constrangedor é que Lula se porta como se fosse o dono do Brasil, o político mais inteligente deste país. Na verdade, o companheiro está errado em quase tudo que vem fazendo e falando. Chega a dizer declaradamente que vai censurar a imprensa, mas utilizando um palavreado tecnocrata. A cúpula do PT afirma que chegou a hora de mudar tudo na campanha petista. Tudo. O marqueteiro da pré-campanha já foi afastado nesta quinta-feira, 21. Os aliados querem que Luiz Inácio seja mais moderado. Não adianta nada ficar esbravejando como tem feito. Chega de discurso populista. Quem se lembra daquela invenção “Lulinha paz e amor?”. Isso não pega mais. Vá mentir no inferno. Já Lula acredita que o vice em sua chapa, Geraldo Alckmin, é o contraponto. Mas o PT não quer saber de contraponto. Está todo mundo cansado dessa conversa. Lula tem discursado como se estivesse na Nicarágua. Daqui a pouco é capaz de dizer que os adversários serão presos. Só falta isso.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.