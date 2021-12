A vida de Ciro Gomes está difícil

Pré-candidato do PDT vai seguindo aos tropeços, caindo nas pesquisas, xingando todo mundo e até os inimigos que tem próprio partido

Foto: José Cruz/Agência Brasil Ciro corre o risco de nem ser candidato, mas ele jura que não vai se juntar com Lula



Nestes últimos dias, os pré-candidatos à Presidência da República estão agitados. Xingam-se uns aos outros em todas as conversas. O cenário está mais ou menos assim: o presidente Bolsonaro xinga o ex-juiz Sergio Moro; Luiz Inácio da Silva xinga Bolsonaro; e Sergio Moro xinga os dois. Fora os que são atingidos por fora, aqueles que não gozam de destaque nas pesquisas. O que está mais furioso com as coisas é Ciro Gomes, pré-candidato do PDT. Ciro sentiu a grande angústia de ver Sérgio Moro como pré-candidato do Podemos. Neste final de semana, Ciro Gomes divulgou um vídeo enlouquecido contra todo mundo. O tom foi agressivo e o alvo maior, Sergio Moro. Mas não esqueceu de Bolsonaro, que ele diz ser o maior problema do Brasil, observando que o país está afundando e o povo morrendo de fome. Bolsonaro não está nem aí, com sua “farda rota”. Ciro também se referiu ao governador João Doria, dizendo que ele gosta de usar calças engomadas. Já Sergio Moro ainda usa togas sujas. Luiz Inácio da Silva continua a usar os macacões com bolso de fundos falsos para roubar mais facilmente.

Ciro Gomes afirmou no seu vídeo que mesmo que esses políticos se digam diferenciados, são iguaizinhos na forma de pensar e de fazer as presepadas de sempre. “Nenhum deles exprime uma única ideia para tirar o Brasil do atoleiro”, disse Ciro, que não se conforma por ter perdido o terceiro lugar nas pesquisas para Sergio Moro. Referiu-se a João Doria e Bolsonaro, afirmando que os dois ocupam cargos importantes no país e têm índices baixíssimos de aprovação popular, porque fracassaram no governo e têm a cara de pau de se lançarem candidatos à Presidência da República. Sobre Moro, Ciro afirmou que o ex-juiz agora tenta formar uma equipe capaz de levar o Brasil do nada para lugar nenhum. E Moro faz isso depois de ter participado de um governo bandido e de ter enchido o bolso de dólares trabalhando um ano numa empresa americana. É um pré-candidato que não sabe de nada, nem de economia, saúde, educação. Não sabe de coisa nenhuma.

Ciro Gomes está mesmo na pior. E ainda enfrenta um racha do partido, porque uma ala não apoia sua candidatura. As lideranças do PDT estão discutindo esse assunto e a raiva de Ciro aumenta mais. Sente-se acuado. O partido sentiu fundo a entrada de Sergio Moro na disputa presidencial, o que refletiu direto na campanha de Ciro. As últimas pesquisas indicam que Moro vem conquistando os votos de Ciro, na briga por ser a chamada “terceira via”. A vida de Ciro Gomes está difícil. As lideranças do PDT já falam abertamente que vão dar um tempo para que a candidatura de Ciro decole. Se isso não acontecer, dizem que vão apoiar Luiz Inácio da Silva. Dentro do partido, muitos defendem uma aliança imediata com o PT. Já o presidente do PDT, Carlos Luppi, garante que o candidato do partido é Ciro, isso é irreversível. Não adianta fazer pressão, porque isso não vai mudar. Parlamentares do PDT estão pressionando Lula para que converse com o presidente do partido sobre essa aliança. Luppi, por seu lado, afirma que não vai deixar Ciro sozinho na estrada. E Ciro Gomes vai seguindo aos tropeços, caindo nas pesquisas, xingando todo mundo e até os inimigos que tem próprio partido. Tudo indica que não tem jeito mesmo. Se bobear ou não decolar – como desejam muitos pedetistas –, Ciro corre o risco de nem ser candidato. Mas ele jura que não vai se juntar com Lula. Isso não. Certamente, como das vezes anteriores, irá descansar em Paris.

