De agora em diante, o 7 de setembro não será mais lembrado como dia da Independência

Bolsonaro usou data como palanque, convidou ministros e amigos, criticou opositores e puxou para si mesmo o coro de ‘imbrochável’; coisas assim cabem nas comemorações de evento tão importante?

Gesival Nogueira/Ato Press/Estadão Conteúdo - 07/09/2022 Jair Bolsonaro convidou o amigo Luciano Hang para as comemorações da Independência do Brasil



Afinal, por que o coração de D. Pedro I foi trazido de Portugal para o Brasil? Foi para participar de uma etapa da campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro? Afinal, onde foi parar o Sete de Setembro, dia da Independência do Brasil? Bolsonaro se apoderou disso tudo e usou o Dia da Independência a seu favor, única e exclusivamente. De acordo com os especialistas, os normais e os rancorosos, nunca se viu tanta gente na rua como neste Sete de Setembro. Nunca. Segundo esses mesmos especialistas, as consequências de tudo que aconteceu serão sentidas a partir desta quinta-feira, 8. Será que até as Forças Armadas foram enganadas pelo presidente? Pode uma coisa assim? As Forças Armadas organizaram o desfile que poderia ser chamado de cívico e, de repente, tudo se transformou num imenso palanque político, no qual Bolsonaro falou o que queria, criticou quem quis e até entrou em assuntos que não cabiam nas comemorações. Mas Bolsonaro parecia bem no seu papel.

Os opositores prometem entrar na Justiça Eleitoral acusando Bolsonaro de ter cometido vários crimes neste Sete de Setembro, violando a lei eleitoral. O presidente fez dois comícios: um em Brasília e outro no Rio de Janeiro. Copacabana foi um palco especial, conhecido no mundo inteiro. Isso ajuda no noticiário internacional. O presidente criticou Luiz Inácio da Silva como nenhuma vez fizera antes, repetindo o mesmo com a esquerda brasileira. Referindo-se a Lula, lembrou a escabrosa história da corrupção petista, gritando uma frase fulminante: “Essa gente tem que ser extirpada da vida pública”. E aquele oceano de gente vestida de verde de amarelo aplaudiu aos gritos. Num dos trechos de seu comício em Brasília, Bolsonaro afirmou que os presidentes da Venezuela, da Nicarágua e da Argentina são amigos do quadrilheiro brasileiro. E chamou o quadrilheiro ao qual se referia de “Nove Dedos”. Tanto em Brasília como no Rio, Bolsonaro citou o Supremo Tribunal Federal somente para o povo vaiar. E o povo vaiou. “Falo palavrão, mas não sou ladrão”, gritou. Nenhuma vez o presidente citou o nome de Lula, preferindo identificá-lo como “ladrão”.

Afinal, onde está o Sete de Setembro, o dia da Independência do Brasil? De agora em diante, o Sete de Setembro não será mais lembrado como o dia da Independência. Será lembrado como outra coisa qualquer, que ainda não é possível definir. O pastor Silas Malafaia, amigo de Bolsonaro, também participou do discurso, dizendo que, de acordo com a Bíblia, “o diabo é pai da mentira e Lula é o filho único”. Malafaia falou em corrupção, enquanto o povo gritava: “Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”. Mas e o dia da Independência do Brasil? Onde estava o dia da Independência brasileira? Essa era a comemoração? Uma comemoração particular que teve até aviões militares fazendo acrobacias no ar.

Antes de se dirigir ao palanque de autoridades em Brasília, Bolsonaro falou aos seus ministros e empresários amigos, especialmente aqueles que foram alvo de busca e apreensão a mando do presidente do TSE e ministro do STF Alexandre de Moraes. O presidente citou várias datas, lembrando crises no Brasil, entre elas 1964. Afirmou, então, “que a história pode se repetir”. Muitos entenderam como uma ameaça. O engraçado nisso tudo foi a crítica de Luiz Inácio da Silva a tudo que aconteceu, falando que o Sete de Setembro “é um dia de amor”. Dia de amor? O que é isso, companheiro? Logo você falando de amor? Tenha a santa paciência. Um dos momentos que mais marcaram o comício de Brasília foi quando o presidente beijou a primeira-dama na boca, comparando Michelle com a Janja, a esposa de Lula. Imediatamente a seguir, Bolsonaro puxou para si mesmo um coro de “imbrochável” com o público: “Imbrochável!”, “imbrochável!”, “imbrochável!”. A quem ele quis chamar de “brocha”? Coisas assim cabem nas comemorações de Sete de Setembro? Já não se sabe mais. Deste ano em diante, o Dia da Independência nunca mais será o mesmo.

