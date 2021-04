Declaração do ‘cientista’ Onyx Lorenzoni sobre o coronavírus é de uma insensatez sem tamanho

Ministro afirmou que são os insetos que levam o vírus para todo lugar e que por isso o lockdown não funciona, mas especialistas o desmentem

Edu Andrade/Estadão Conteúdo Onyx Lorenzoni é atualmente o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República do Brasil



Se você vir uma formiga andando na sua casa, com aqueles passos pequenininhos, tome muito cuidado. Não precisa dar uma martelada na cabeça da formiga. Não. Mas tome cuidado, porque ela, a formiga, pode estar com o coronavírus. Isso serve também por, exemplo, para um caracol, um passarinho, uma pulga – cuidado com a pulga! Todo cuidado com a pulga! Às vezes a gente se depara com alguns assuntos hilariantes. Mas isso não surpreende no país que vivemos. Em muitos casos, o melhor mesmo é não levar nada a sério. Levar a sério para quê? Não podemos nos esquecer que vivemos num circo. Já nos acostumamos. Na zona do noticiário de todos os dias sobre o Brasil e suas ilustríssimas autoridades, as coisas que acontecem chegam a ser inacreditáveis. Vocês já ouviram falar no cientista Onyx Lorenzoni? Ele é Secretário Geral da Presidência da República. Na última quinta-feira, 25, ele falou à Jovem Pan e deu um recado ao mundo dizendo que o lockdown não funciona.

Os cientistas dos laboratórios farmacêuticos internacionais anotaram tudo o que disse o cientista brasileiro Onyx Lorenzoni. E por que o lockdown não funciona para barrar a transmissão do coronavírus? É porque os insetos podem levar o vírus até para dentro das casas. Não adianta nada fazer isolamento completo. Não adianta nada. Disse que muitos países ainda insistem em fazer o lockdown, o que é uma medida totalmente ineficiente. Onyx perguntou se alguém pode impedir que um passarinho, o cão de rua, o gato, o rato, a pulga, a formiga, o inseto, possam se locomover nas áreas urbanas? O próprio Onyx respondeu que não, explicando que todos os bichos podem transportar o vírus. Onyx Lorenzoni, cientista de destaque, assegura que os insetos, passarinhos, cão de rua, gatos – que são inumes – levam o coronavírus para todo lugar. Entre nós aqui – brasileiros orgulhosos que somos – essa descoberta espetacular dá uma nova visão à doença que só no Brasil já matou mais 300 mil pessoas. Pena que a descoberta do cientista brasileiro Onyx Lorenzoni surgiu somente agora. Uma pena mesmo! Uma pena não só para o Brasil, mas o mundo inteiro. O que se sabia até a descoberta do cientista Lorenzoni é que o coronavírus é um vírus respiratório que necessita de gotículas do nariz ou da boca para ser transmitido de uma pessoa infectada para outra pessoa saudável.

Depois da descoberta do grande cientista brasileiro, a doutora em epidemiologia Ethel Maciel afirmou que vivemos hoje em meio a pessoas que acham que a terra é plana e que têm opiniões que não correspondem com a realidade. Disse que as evidências científicas sobre o lockdown são bastante robustas, porque constituem a única forma de diminuir a transmissão da doença. O necessário mesmo é diminuir a circulação das pessoas. Já a presidente do Instituto Questão de Ciência, Natália Pasternak, afirma que insetos e animais não são vetores do vírus e que o lockdown impede a circulação e encontro de pessoas, o que evita as aglomerações, onde o vírus encontra a porta de entrada. O médico sanitarista Gonçalo Vecina, o primeiro presidente da Anvisa, por seu lado, classifica como “idiotices” o que disse o cientista Onyx Lorenzoni, acrescentando que não existe a menor possibilidade de animais que vivem no chão transmitirem o vírus, o que só ocorre em circunstâncias respiratórias.

A transmissão do coronarívus acontece somente por via aérea, como sarampo e a gripe, por exemplo. Parece brincadeira. Gonçalo Vecina observa: como poderia o coronavírus cair em cima de um rato, o rato levar o vírus para algum lugar e a seguir alguém passar a mão onde o rato passou e pegar o vírus? Vecina afirma que uma idiotice dessa que Onyx Lorenzoni está propagando tem de ser denunciada. O cientista Onyx Lorenzoni reagiu, dizendo que este não é um momento para piadinhas, e sim muita seriedade. Questionou por que é recomendado o uso de tapetes sanitários na entrada de hospitais, mercados, farmácias, lojas. Onyx Lorenzoni é médico veterinário. Sua declaração causou perplexidade nos que levam a doença a sério no Brasil. Tal afirmação vai além da baboseira. É de uma insensatez que não tem tamanho, conforme a voz de vários especialistas. Então fica combinado assim: quem tem rato de estimação em casa tem que tomar cuidado. O rato vai buscar o vírus e depois colocar no seu travesseiro. Todo cuidado é pouco.