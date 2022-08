Janja garante espaço na campanha de Lula e desagrada ala do PT

Mulher de Lula acompanha petista em eventos do partido, dá sugestões e expõe suas opiniões nas redes sociais

ISSAC FONTANA/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Janja ao lado de Lula durante reunião com a coordenação de campanha do petista em SP



Janja, esposa de Lula, diz que deseja “ressignificar” o papel da primeira-dama no Brasil. Janja acha que a primeira-dama não pode ser uma boneca que somente segue o marido presidente às cerimônias e viagens. Ela diz que a primeira-dama de um país tem de ter uma pauta de trabalho também. Não pode ficar somente dentro de casa sem ter o que fazer da vida. A verdade é que Janja está criando muitos incômodos para os integrantes da campanha de Luiz Inácio da Silva. Ela se mete em tudo. Com esse comportamento, Janja vem ganhando espaço dentro e fora do comitê eleitoral. Alguns aliados de Lula elogiam. Quem tem coração tem medo. Então elogiam Janja. Deixem a Janja fazer o que ela bem entender. Janja dá palpite até sobre as cores da campanha e também na comida que o maridinho vai comer. Janja é ouvida para tudo, especialmente no que se refere aos costumes de Lula, sua rotina e coisas afins. Quase todos os assuntos, políticos ou não, passam por ela. Janja tem sempre uma palavrinha a dizer.

Quem gosta cuida. É assim que o povo diz. E Janja cuida bem do marido. Mas o que ela deseja mesmo, em caso de vitória de Lula na eleição presidencial, é mudar o comportamento da primeira-dama. Janja diz que primeira-dama não é uma peça de decoração num governo. Ela já tem a sua pauta, que inclui combate à fome, segurança alimentar e defesa dos direitos das mulheres. “Se Deus quiser tudo vai dar certo”, diz Janja, esbanjando um sorriso largo. À coluna, Janja informou que já participa das reuniões da cúpula da candidatura de Lula. Acredita que tem esse direito. Ela quer, também, saber dos encontros reservados de Lula para tratar de assuntos políticos. Afirmou que seu objetivo especial é valorizar a mulher neste país machista. Janja também já vem participando das reuniões do conselho político da campanha e tem sempre uma recomendação. Lula, por seu lado, fica em silêncio. Mas Janja não impõe nada. Só sugere. Algumas de suas intervenções não agradam uma ala do partido envolvida na campanha. E daí? Quem manda é o marido dela.

Janja já garantiu o seu espaço na campanha. De agora em diante ela terá uma pauta própria junto ao eleitorado do PT. Já cumpriu, por exemplo, extenso programa na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, onde se reuniu com a comunidade e panfletou. Janja sabe que sua superexposição tem recebido críticas de dirigentes petistas, mas não está nem aí. O que vem preocupando Janja é a questão religiosa. Seu marido, o Lula, já disse que estão transformando os templos evangélicos em palanque. Esse assunto é sensível a Janja. Ela diz ter aprendido na vida que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, paz e respeito. Não importa qual seja a religião. Garante que sua vida e de seu marido sempre terão esses princípios como base. Janja usa muito as redes sociais e, às vezes, suas opiniões não batem com o que pensa a campanha. A ala que defende Janja diz que ela pode ajudar muito, porque é uma mulher moderna e inteligente. Sabe lidar com as coisas. Os integrantes da campanha já estão mais ou menos conformados. Só pediram que Janja não reaja a provocações dos adversários. Que ela não rebata mais as pregações feitas pela primeira-dama Michelle Bolsonaro, como já fez várias vezes. Janja acatou esse pedido, até porque seu marido não quer transformar a campanha numa “guerra de religiões”. Sendo assim, Janja vai seguindo seu caminho. Ganhando o seu espaço. E que ninguém se meta no que ela deseja fazer.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.