Lula busca falar para os evangélicos e quer ser o profeta dos novos tempos brasileiros

Pastor contratado pelo petista está ensinando o que se deve dizer sobre família, aborto e outros assuntos para tentar tirar votos de Bolsonaro

REUTERS/Amanda Perobelli Lula contratou o pastor Paulo Marcelo Schallenberg para ajudá-lo na campanha eleitoral



Luiz Inácio da Silva usará uma nova linguagem para conquistar os votos dos evangélicos. Contratou o pastor Paulo Marcelo Schallenberg, ligado à Assembleia de Deus do Brasil e ex-apadrinhado político do deputado Marco Feliciano (PL). Lula tem recebido lições para falar como se fosse um pastor evangélico. Certamente até presidirá algum culto em favor de sua candidatura. Deus entrou definitivamente na campanha presidencial do ex-presidiário. O pastor de Lula começará seu trabalho em março, quando já participará das gravações dos primeiros episódios de um podcast do PT para o público evangélico. O pastor informou que se aproximou do ex-presidente com a função de abrir os caminhos para chegar aos líderes e fiéis das igrejas pentecostais. Isso significa que o pastor foi contratado para tirar votos de Bolsonaro, já que uma parte desse segmento não está mais aceitando o comportamento condenável do presidente, o que se mostrou de maneira bastante clara no trato da pandemia, por exemplo.

A grande parte do eleitorado evangélico de Bolsonaro está nas igrejas pentecostais, especialmente na Assembleia de Deus, com a qual o PT nunca teve diálogo. Por esse motivo, o pastor vai ajudar Lula a falar com esse povo com uma linguagem pentecostal, que os evangélicos compreendem bem. Lula lembra que Bolsonaro tem o pastor Silas Malafaia e que sua intenção é desconstruir tudo que Malafaia falar, utilizando um discurso mais incisivo. “Cansei de apanhar. Agora chegou a hora de Malafaia também ouvir”, diz Lula já devidamente preparado para mentir também aos evangélicos e dizer que foi condenado e preso injustamente. De repente, em alguma pregação ao lado do seu pastor, Lula poderá dizer que é Deus. Mas a rejeição de Lula entre os evangélicos é grande. Luiz Inácio tem conversado com algumas lideranças evangélicas e afirma que a presença do ex-governador Geraldo Alckmin em sua chapa chegou na hora certa.

Falando ao jornal O Globo na sexta-feira, 18, o pastor de Lula adiantou que se criou um antagonismo entre a militância da esquerda e os evangélicos, mas isso não é verdadeiro. Diz que nem todo evangélico é extremista e homofóbico. O pastor já ensinou Lula o que dizer quando o assunto for a família. Lula dirá então ao povo evangélico que esteve casado durante 47 anos com dona Letícia e que Malafaia já está no terceiro casamento. O pastor de Lula não está para brincadeira. No que diz respeito ao aborto, por exemplo, Lula dirá que como pai, avô e filho é contra, mas como presidente da República tem que falar com o país, até porque a pauta pertence ao Congresso. Mas o pastor de Lula observa que a ordem é fugir desse assunto, evitá-lo de qualquer maneira. Outra ideia do pastor de Lula é fazer o podcast do PT viralizar nas redes sociais para desmistificar de vez a ideia que os evangélicos têm de Lula. Todo o discurso de Lula a esse povo lembrará a fé espiritual.

O pastor de Lula assegura que Bolsonaro usa a fé para manipular e que Lula falará da fé como libertação. O pastor observa que tem que acabar com essa conversa de que Bolsonaro é um enviado de Deus, que levou uma facada, não morreu e se tornou presidente da República. De agora em diante, o discurso nesse episódio será textualmente: “Lula é um homem que Deus permitiu que passasse 580 dias preso e saísse da Polícia Federal em Curitiba para ser presidente”. Então é isso. Ninguém deve se surpreender se Lula disser em seus comícios para evangélicos que é o enviado de Deus para salvar o país. Certamente salvar o mundo também. E poderá dizer isso fervorosamente, lembrando seus governos passados, dizendo que naquele tempo o povo tinha tudo e agora não tem nada. Então surgiu Deus indicando Lula para a Presidência da República. O roteiro já está pronto. E a linguagem divina de Lula sendo decorada. Lula será o profeta dos novos tempos brasileiros. Amém!

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.