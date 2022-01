Moro respondeu na lata as ofensas de Lula, que ainda pensa ser merecedor de algum respeito

Ex-juiz afirmou que ‘canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos’; petista não gosta que lhe respondam assim

Cláudio Reis/Enquadrar/Estadão Conteúdo - 25/11/2021 Sergio Moro é pré-candidato do Podemos à presidência nas eleições 2022



O ex-juiz Sergio Moro (Podemos) respondeu na lata ao ser chamado de “canalha” por Luiz Inácio da Silva. Textualmente: “Canalha é quem roubou o povo brasileiro durante anos e quem usou nosso dinheiro para financiar ditaduras. E quadrilha é o nome do grupo que fez isso, colocado por você, Lula, na Petrobras. Você será derrotado. Só ofende, pois não tem como explicar a corrupção no seu governo”. Convenhamos, foi uma boa resposta. Luiz Inácio deve ter engolido a seco. Ele não gosta que lhe respondam assim. Acha que ainda é merecedor de algum respeito depois de tudo que fez a este país, ele e sua amiga Dilma Rousseff, em nome do PT, um partido marcado para sempre como corrupto. Virou sinônimo. Nesta quarta-feira, 19, Luiz Inácio concedeu entrevista apenas para “veículos independentes” e ao PT. Foi quando atacou o ex-juiz Sergio Moro, o seu algoz na Operação Lava Jato, chamando-o de “canalha”. Luiz Inácio disse que, graças a Deus, conseguiu desmontar o canalha que foi Moro no julgamento de seus processos.

Rebatendo as ofensas, Moro voltou a desafiar Lula para um debate público, a qualquer dia e hora, sobre o mensalão e o petrolão. Mas até agora Lula não respondeu se aceita. O que chama atenção é que, de repente, Lula começou a se preocupar com Sergio Moro. Em qualquer discurso com plateia amigável, critica o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e quase sempre essa crítica termina em ofensa. Lula aproveitou a entrevista para criticar, também, o comportamento da imprensa quando ele era acusado de corrupção. Todas as matérias eram elogiosas a Moro, chamando-o de “herói nacional”, enquanto os que o defendiam eram chamados pela imprensa de “blogueiros sujos”. De acordo com Lula, era assim que agiam a Globo, SBT, Bandeirantes, Veja, Record, Estadão, com amplo noticiário todos os dias sobre “herói” que, segundo Lula, não passava de um “santo de barro”.

Já Sergio Moro vai seguindo o seu caminho em busca de ser ainda a terceira via para a eleição presidencial de outubro. Em relação a Lula, Moro lembra sempre os escândalos em que Lula e o PT estiveram envolvidos. Eram assaltos seguidos que rendiam bilhões de reais. Os apoiadores do ex-ministro afirmam que sua campanha será realizada no discurso anticorrupção e nas histórias de Lula. Não é uma história limpa daquele que se autoproclamou a alma mais honesta do Brasil. A reação de Moro foi bastante celebrada pelos apoiadores da candidatura do ex-juiz da Lava Jato, dizendo que Luiz Inácio foi colocado no devido lugar. Moro continua a dizer que o Brasil não terá a má sorte de se deparar entre Lula e Bolsonaro na eleição. Falando ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, na terça-feira, 18, Sergio Moro disse que o Brasil não enfrentará essa “escolha trágica”. Observou que mais quatro anos de Bolsonaro ou de Lula seria uma tragédia para o país, que terá seu futuro comprometido. Qualquer um deles no poder significará um “suicídio político”, observando que ninguém deseja essa polarização entre dois extremos.

E como reage a chamada “esquerda” do Brasil, que carrega o grande cartaz a favor da corrupção? Esquerda? Que esquerda? O Brasil não tem uma esquerda civilizada. Não pode ser civilizada uma esquerda que ainda tem Lula como seu líder maior. Na verdade, com tal liderança, é uma esquerda vagabunda. Por isso os esquerdistas de verdade se afastam cada vez mais diante desse cenário lastimável. Parece mesmo uma tragédia anunciada. Sergio Moro assegura que tanto Luiz Inácio quanto Jair Bolsonaro temem sua candidatura, que acabará com essa polarização nefasta. Moro acredita no tempo que ainda falta para a eleição, o que mudará esse cenário sinistro que se mostra agora. Afirma ter certeza de que sua candidatura vai crescer e se tornará a única viagem para fugir dessa arapuca que representam Bolsonaro e Lula. O país está destroçado. Tem-se que se dar um basta nisso.

