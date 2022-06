Nascido no Rio, Tarcísio de Freitas acha que governar São Paulo é uma aventura juvenil

Candidato do presidente Jair Bolsonaro quer mudar a sede do governo paulista para o centro da capital, onde a bandidagem anda solta e onde está instalada a Cracolândia

Isac Nóbrega/PR Tarcísio de Freitas é pré-candidato ao governo do Estado de São Paulo



Certamente, tirar a sede do governo de São Paulo do Palácio dos Bandeirantes resolverá todos os problemas do Estado. Todos. Por isso o candidato do presidente Jair Bolsonaro ao governo paulista, ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) se apressou em apresentar a primeira medida do seu plano de governo: Mudar a sede do Executivo paulista do bairro do Morumbi. Tarcísio de Freitas pretende levar a sede do governo paulista para o centro da cidade, onde tudo está caindo aos pedaços, onde a bandidagem anda solta e onde está instalada a Cracolândia. Será, de fato, uma medida que o povo paulista deseja, não é mesmo? Uma iniciativa sábia que só poderia surgir numa cabeça privilegiada, como é a do ex-ministro. O candidato de Bolsonaro garante que a mudança reorganizará toda a região do centro velho da cidade.

Como tem gente estúpida neste mundo. É demais. Esses senhores tecnocratas, que não tiram a bunda da cadeira, não conhecem e nunca conhecerão a realidade das ruas. Estão distante. Têm apenas uma caneta e uma porção de assessores para pensar em medidas idiotas como essa. Será que essa gente já estudou bem a região do centro? Já viram as condições das ruas, prédios, avenidas, praças? E como será a convivência dos funcionários do governo com os habitantes da Cracolândia? Os especialistas dos meios urbanos estão perplexos. Não acreditam que tal estupidez possa passar na cabeça de um governante, caso Tarcísio de Freitas seja eleito. Já o candidato de Bolsonaro afirma que mudar a sede do governo para o centro da cidade é uma possibilidade concreta. Singelamente, ele diz assim: “A Cracolândia só vai acabar no dia em que as pessoas estiverem circulando no centro”. Essa é uma das propostas do grande candidato de Bolsonaro, uma asneira que, antes de tudo, representa uma afronta.

Os planos estão sendo feitos pela equipe de coordenação do projeto de governo, encabeçada pelo economista Guilherme Afif Domingos, que tem um passado político que nunca andou para a frente e acabou esquecido como se encostado num barranco. Pois o Afif está desenhando tudo, mas ainda não se sabe onde a nova sede do governo de São Paulo poderá ser instalada. No entanto, o candidato Tarcísio de Freitas já deu um palpite, afirmando que a Praça Princesa Isabel é um excelente local, no qual – segundo ele – caberia perfeitamente o centro administrativo de São Paulo. Quer dizer, o candidato de Bolsonaro é um perfeito analfabeto em coisas que dizem respeito a São Paulo. Não sabe nada. Nunca soube nada. Nascido no Rio de Janeiro, pensa que governar São Paulo é uma aventura juvenil. Tarcísio de Feitas não tem nenhum constrangimento de sua arrogância ao dizer que sua ideia é genial. Exatamente isso: genial. É mesmo não ter o que fazer. E do outro lado está o menino maluquinho do PT, Fernando Haddad, adversário do enviado do Palácio do Planalto em Brasília. Não tem saída.

