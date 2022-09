Operação contra Moro é vingança dos corruptos que fazem o que bem entendem no Brasil

Ex-juiz foi alvo de busca e apreensão de material de campanha após pedido do PT, acatado pela Justiça Eleitoral do Paraná

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão de material de campanha na casa de Sergio Moro no último domingo



Tem “jornalistas” que dão determinadas notícias com imensa satisfação. A gente vê na cara. Mostram até um leve sorrisinho, tal a alegria. Este colunista colocou aspas na palavra jornalista porque é assim mesmo. São jornalistas entre aspas. Essa satisfação foi utilizada, por exemplo, na segunda-feira, 5, quando se noticiou que a Justiça Eleitoral do Paraná cumpriu mandados de busca e apreensão de materiais de campanha do candidato ao Senado ex-juiz Sergio Moro (União Brasil). A medida atendia a um pedido da coligação “Brasil da Esperança”, liderada pelo PT. Os inimigos de Morro festejaram. Que beleza. Equivale dizer que os corruptos aplaudiram. Sergio Moro, que era tido como “herói nacional”, sofre tentativas de humilhação, especialmente por uma certa justiça que admira os bandidos do país, ladrões do dinheiro público, um deles solto por golpe do Supremo Tribunal Federal, transformado em candidato à Presidência da República. É repugnante.

A Polícia Federal realizou a busca e apreensão no apartamento onde Sergio Moro reside. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná informou que diversos materiais de campanha de Moro violam a legislação eleitoral. Observou, ainda, que Moro tem usado as redes sociais de forma irregular. Mas o “crime” maior do ex-juiz se refere ao tamanho das letras do nome do candidato a senador em relação ao nome dos suplentes. Como se vê, um crime bárbaro. Na linguagem policial, seria um crime hediondo. O nome de Sergio Moro está maior do que os dos suplementes no cartaz de propaganda política. Uma perseguição. E vingança também. E quem está à frente dessa covardia? O PT, evidentemente, que somou o maior número de corruptos ladrões como nunca se viu na história deste país e na história do mundo. Os quadrilheiros assaltaram os cofres públicos e roubaram à vontade. Ao atender a coligação dos partidos liderados pelo PT, a juíza eleitoral Melissa de Azevedo Olivas afirmou que em algumas publicações de Moro nem mencionam os nomes dos suplentes e que isso representa uma inobservância à legislação eleitoral.

Entre os materiais excluídos da campanha de Sergio Moro estão todos os vídeos do canal de sua responsabilidade no YouTube, nos quais Moro faz severas críticas a Lula. Será que não pode falar mal do Lula? Os corruptos estão contentes. É a hora da vingança contra aquele que teve coragem de enfrentar os corruptos poderosos que afundaram e continuarão afundando o Brasil, já que todos foram soltos pelo STF. A Sergio Moro coube somente dizer que a medida representa uma “diligência abusiva”. A defesa se Moro pedirá reconsideração da decisão. O advogado Gustavo Guedes falou por Sergio Moro, acentuando que repudia essa iniciativa agressiva e o sensacionalismo da diligência requerida pelo PT. Se Sergio Moro não for eleito senador, não tenham dúvida que chegará a ser ameaçado de prisão pelos corruptos soltos pela justiça brasileira. Assim, este colunista torce por sua eleição, porque com ela terá direito ao foro privilegiado, que atualmente só beneficia bandidos que roubam descaradamente o dinheiro público. No caso de Moro, beneficiaria alguém que cometeu o “crime” de enfrentar os ladrões do país. Muitos estão milionários com o dinheiro roubado, caso do número 1 na escala da corrupção brasileira. Não é o caso de Sergio Moro. O foro privilegiado, nesse caso, protegerá sim uma pessoa do bem que encarou de frente os ladrões e os colocou na cadeia. Estão todos soltos, é verdade. A justiça brasileira é isso que aí está. O que ocorreu com Moro só pode ser classificado como vingança dos corruptos que fazem o que bem entendem no Brasil.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.