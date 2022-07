Decisão do Senado sobre uso da tese de defesa da honra é luz para brilhar na cabeça da Justiça

Prática usada por advogados de bandidos tem sido algo mais normal do mundo, mas esse ultraje não pode mais existir

Projeto que proíbe uso da tese de defesa da honra foi aprovado por unanimidade na CCJ do Senado, com 24 votos



O Brasil é um lugar no mapa-múndi onde, de vez em quando, só de vez quando, aparece uma notícia boa. Entenda-se por notícia aquela que de alguma maneira acaba com alguma aberração sempre danosa à população e à qual essa mesma população se submete atordoada por leis que não deveriam existir mais, mas continuam no cotidiano das pessoas, sempre em prejuízo dos que lutam por justiça. E nesse país chamado Brasil, justiça é coisa rara. Nesta quarta-feira, 6, aconteceu um milagre: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto que proíbe o uso da tese covarde “em legítima defesa de honra” que os ilustres advogados usam sempre para defender os seus clientes assassinos de mulher, incluindo aí a esposa, a amante, a namorada, os chamados feminicídios. O projeto prevê, ainda, a proibição para os ilustres advogados de bandidos utilizarem como justificativa de um crime aquela máxima “agiu sob violenta emoção” e ainda “defesa de relevante valor moral ou social” no caso de feminicídio ou violência doméstica, quando o homem – marido ou companheiro – acha que a mulher é um objeto e que ele é o proprietário.

Aleluia! O projeto foi aprovado por unanimidade na CCJ, com 24 votos. Por ter caráter terminativo, a questão segue agora para a Câmara dos Deputados, se nenhum senador cismar de pedir recurso para a matéria. Caso não aconteça, o projeto não necessita ser votado em plenário. A autoria do projeto é da senadora Zenaide Maia (PROS), que justifica: o uso covarde dessas teses de defesa de criminosos está totalmente ultrapassado no tempo, não podem mais ser utilizadas nos tribunais do país. São teses que transformam a vítima em responsável pela sua própria morte e pelas agressões que sofreu. Ao mesmo tempo, o assassino é apontado como uma espécie de herói que defendeu sua honra. Existe algo mais nojento que isso? Não pode existir. Nesse país chamado Brasil, tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, essa prática utilizada pelos advogados de bandidos tem sido algo mais normal do mundo. A mulher assassinada pelo marido ou companheiro sempre é a culpada por sua morte. Esse ultraje não pode mais existir.

Só em 2020 aconteceram 1.350 feminicídios e 230.160 casos de lesão corporal em delitos de violência doméstica e familiar. Nesse mesmo ano, os tribunais de justiça concederam 294.440 medidas protetivas de urgência. Mas na verdade, essa medida não significa nada, porque o assassino passa por cima disso tudo e mata. O assassinato de mulheres nunca esteve tão grave como atualmente. Mata-se por qualquer motivo. A aprovação desse projeto não mais permitirá o uso dessa conversa de advogados de bandidos que conseguem diminuir a pena de seus clientes assassinos e, em muitos casos, até anular uma sentença, como se o crime não tivesse existido e pior: a vítima mereceu morrer. Chega de “legítima defesa da honra”. Basta! Espera-se que a Câmara dos Deputados entenda assim, mesmo sendo no Brasil, um país esquisito onde tudo acontece e o crime parece ser livre. Esse projeto é uma luz para bilhar na cabeça da justiça que nem sempre cumpre o seu papel como deve.

