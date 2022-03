Quem tem saudade de Dilma Rousseff poderá vê-la ‘brilhar’ na campanha do PT na televisão

Partido tira a ex-presidente da geladeira e a faz se sentir poderosa diante daqueles que quiseram afastá-la dos braços de Lula

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Dilma Rousseff afirma que nada abala a sua relação com Lula



Você está com saudade de Dilma Rousseff? Pode acalmar-se, porque o chefe do PT, Luiz Inácio da Silva, mudou de ideia e a ex-presidente participará da propaganda política petista para a Presidência da República, aparecendo em spots na televisão várias vezes por dia. O próprio Lula havia decidido que o melhor para sua campanha seria esconder Dilma, o que ela nunca se conformou e andou dizendo palavras não muito agradáveis aos dirigentes do partido. A ex-presidente desapareceu das manifestações políticas do PT desde o impeachment, em 2016. Na campanha de 2018, foi deixada de lado no período em que Lula era o candidato. Quando a chapa petista foi impugnada pela Lei da Ficha Limpa, o lugar de Lula passou para o menino maluquinho Fernando Haddad.

Em 2018, Lula já possuía condenação judicial em segunda instância por causa do tríplex do Guarujá. Aquele belo apartamento de frente para o mar que até hoje ele diz que nunca foi dele. E Luiz Inácio foi preso. Mas um golpe do Supremo Tribunal Federal o soltou da cadeia, e ei-lo saltitante como candidato a presidente da República. Quem diria? A política brasileira faz milagres. Em 2018, Dilma apareceu apenas na propaganda política do PT em Minas Gerais, onde ela era candidata ao Senado e ficou em quarto lugar. Um vexame. E o PT ainda a acusou de ter atrapalhado a campanha do menino maluquinho em Minas, que é o segundo maior colégio eleitoral do país.

O partido, então, decidiu afastar Dilma da propaganda política. A ex-presidente se magoou e foi falar com Lula, confessando sua tristeza. Aos jornalistas, ela disse que sua relação com Lula é “inabalável” e que não se sentia isolada no partido. Em tom de desafio, Dilma adiantou que não adianta alguns dirigentes fazerem intriga contra ela. Mesmo diante dessa declaração de amor, Lula continuou fazendo críticas veladas a Dilma, dizendo que ela não tem “jogo de cintura”. Por esse motivo, não queria sua participação na campanha. Foi quando Dilma começou a ser fritada pelo PT. De cara, ela não foi convidada para o jantar que marcou a união do ex-governador Geraldo Alckmin como vice de Luiz Inácio, em dezembro de 2021. Mas agora, tudo mudou. Lula quer Dilma perto dele.

Segundo o jornal “Folha de S.Paulo”, Lula até já pediu ao ex-ministro da Fazenda Guido Mantega um estudo defendendo o governo de Dilma, reconhecendo seus erros e as loucuras que ela praticou como presidente do país. Dilma se equivocava em quase tudo e não admitia crítica de ninguém. Os spots produzidos pelo marqueteiro de Lula, Augusto Fonseca, começarão a ser exibidos na televisão no dia 24 próximo e vão até 17 de maio. Dilma não será a estrela principal. Evidentemente, esse papel será de Lula. E, nessa peça, a figura do vice Geraldo Alckmin é necessária. E tem ainda a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, que deseja destaque.

Dilma não cabe em si. Ela se sente reabilitada. A determinação partiu de Lula, o dono do partido. Alguns dirigentes questionaram, mas só entre eles. Então, quem estiver com saudade de Dilma pode se preparar para vê-la brilhar na tela da televisão. Não se informou ainda se a ex-presidente falará alguma coisa ou se apenas sua figura será exibida. Seja como for, Dilma se sente poderosa diante daqueles que quiseram afastá-la dos braços de Lula. Poderosa e vitoriosa. Promete que sempre aparecerá com um sorriso largo. Quer ser uma figura cativante. Por isso que o amor é lindo.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.