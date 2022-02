Reunião de Lula e Renan Calheiros é a prova de que malfeitores gostam de se encontrar

Senador quer aliança do MDB com Lula, ignorando que o partido já tem Simone Tebet como pré-candidata à presidência nas eleições deste ano

Reprodução/Twitter/LulaOficial Renan Calheiros, Lula e Renan Filho se encontraram para discutir possível aliança para as eleições 2022



É um vale-tudo mesmo. Alguns nomes aí disponíveis para a eleição presidencial não merecem respeito algum de ninguém. Na verdade, falta civilização. Por isso, é um vale-tudo para qualquer negócio. Luiz Inácio da Silva se reuniu com o senador Renan Calheiros (MDB) e desse encontro pode nascer uma aliança. Teremos uma nova dupla: Lula e Renan Calheiros, tudo em nome da democracia. Não existe constrangimento nenhum entre eles. Nem vergonha. O jogo é barra pesada. Vejam bem: Renan Calheiros quer que o MDB apoie Luiz Inácio já no primeiro turno da eleição de outubro, ignorando completamente o nome da senadora Simone Tebet, que é a pré-candidata do partido. Pensando bem, Lula só pode se envolver com gente assim, como Renan, que tem um monte de processos nas costas, todos nas gavetas do STF. Os malfeitores gostam de se encontrar. Lula é o protagonista do maior assalto ao dinheiro do país. No poder, foi a quadrilha petista que enfiou o país num atoleiro, sempre envolvida em escândalos de uma corrupção nunca vista no Brasil. Então está tudo certo. Esse encontro está correto.

O Brasil é uma colcha de retalhos. Luiz Inácio da Silva gosta de situações assim porque ele vive de espertezas. A prisão por corrupção em nada mudou sua conduta. Está solto por uma manobra indecente do STF. Como ele mesmo disse há alguns dias num discurso inflamado, como se fosse o salvador do Brasil: “Os mocinhos estão virando bandidos e os bandidos estão virando mocinhos!”. Ao dizer isso, Lula, na verdade, revela seu caráter. Não está nem aí para nada. O encontro com Renan Calheiros, que estava com seu filho governador de Alagoas, foi festivo e cheio de afagos e palavras de amor. Deram-se as mãos, abraçaram-se, sorriram cordialmente, uma beleza. A conversa realizada nesta segunda-feira, 31, em São Paulo, foi bastante longa. Renan Calheiros insistiu que o apoio a Lula tem que ser já no primeiro turno. O MDB não pode esperar mais. Disse que o apoio a Lula é uma forma de não “correr risco”, lembrando a possibilidade de Bolsonaro se reeleger.

A um Lula sorridente, Renan Calheiros disse estar disposto a colaborar com Lula. Se não houver mudança nas pesquisas, é importante que o MDB discuta de vez o que deve fazer, sendo o partido que mais elegeu prefeitos na última eleição. Até elogiou a senadora Simone Tebet, pré-candidata do partido, classificando-a como competente, mas se o MDB não tiver um candidato competitivo, o melhor é antecipar a aliança com Luiz Inácio da Silva. Foi tal o entusiasmo do encontro, que Renan adiantou que já vai começar a discutir esse assunto no partido, para o encaminhamento que a legenda poderá adotar diante do cenário que aí está.

A senadora Simone Tebet afirma que esse encontro revela uma “situação delicada”. Simone observa que já iniciou seus contatos políticos e o primeiro deles foi com o ex-presidente Michel Temer. A senadora deixou claro que sua candidatura é para valer. Lula não dormiu no ponto e já compartilhou fotos do encontro nas redes sociais, o que foi repetido por Renan e seu filho governador alagoano. Renan Filho também opinou, ignorando a senadora Simone Tebet. Afirmou que o melhor caminho para o MDB é fazer uma aliança com Lula já, não esperar mais. Como vergonha é artigo de luxo para um determinado tipo de gente, tudo passa batido e no Brasil tudo é normal. Renan Calheiros pai e Renan Calheiros filho decidiram nesse encontro que, independentemente de partido, vão apoiar Lula. Todos estão cheios de amor para dar.

