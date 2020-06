Augusto: China agora é exportadora de vírus de todos os tipos

China identificou possível novo vírus; Augusto Nunes afirma que país ‘deve ser enquadrado’

Roman Pilipey/EFE "A China precisa ser enquadrada, aquilo é uma fábrica, uma exportadora de vírus de todos os tipos", afirmou Augusto Nunes



Nem bem foi controlado o surto do novo coronavírus, pesquisadores chineses trouxeram mais uma noticia preocupante: uma nova cepa do vírus da gripe, com potencial de causar mais uma pandemia. De acordo com os autores do estudo, essa linhagem de influenza surgiu recentemente, tem o porco como hospedeiro e pode ser transmitida aos seres humanos. Os cientistas temem que o vírus possa sofrer uma mutação maior e se espalhar com mais facilidade, já que, de acordo com as pesquisas, esta cepa “tem todas as características” de ser altamente adaptável e que, por isso, será monitorada.

“Vamos ver se dessa vez a China fecha as fronteiras e controla este vírus lá. Quero ver também o que dirá a OMS, vai dizer que não há perigo nenhum e está tudo bem?”, questionou Augusto Nunes durante o Jornal da Manhã desta terça-feira (30).

“A China precisa ser enquadrada, aquilo é uma fábrica, uma exportadora de vírus de todos os tipos. O conselho da ONU não se reuniu nenhuma vez para tratar da pandemia do coronavírus. A China tem poder de veto, está no Conselho de Segurança, mas é preciso tomar alguma atitude ou pelo menos mostrar que não somos idiotas e sabemos de onde vem o vírus”, completou.