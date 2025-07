Silas Malafaia ataca Mourão por crítica a Donald Trump

Pastor argumentou que a interferência de Trump se faz necessária em virtude da omissão do Senado, que possui a prerrogativa de impeachment de ministros do STF

CLÁUDIO MARQUES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pastor Silas Malafaia



O pastor Silas Malafaia, um aliado virtuoso de Jair Bolsonaro, respondeu às críticas do senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) em relação à intervenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nos assuntos nacionais, especificamente nos processos envolvendo Bolsonaro. Malafaia atribuiu ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, a responsabilidade pela tarifa de 50% aplicada por Trump aos produtos brasileiros exportados para os EUA.

“Mourão! Você está equivocado. Não é uma questão exclusivamente interna. Trump denunciou centenas de ordens de censura ilegais e secretas, ameaçando plataformas de mídia dos EUA por ordem de Alexandre de Moraes”, afirmou Malafaia em suas redes sociais. Em uma crítica direcionada a Mourão, atualmente senador, o pastor argumentou que a interferência de Trump se faz necessária em virtude da omissão do Senado, que possui a prerrogativa de impeachment de ministros do STF. “As questões que oprimem os povos deixaram de ser um assunto particular de uma nação. É só ver a questão da Venezuela. Estamos vivendo uma juristocracia do STF e não uma democracia. Não temos a quem recorrer devido a um Senado omisso!”, disparou.

Hamilton Mourão, por sua vez, manifestou sua desaprovação à intervenção de Trump durante uma sessão da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que analisou a tarifa imposta pelo presidente norte-americano. “Da mesma forma que eu não aceito que o Macron [Emmanuel, presidente da França], que a Greta Thunberg [ambientalista sueca], que o Leonardo DiCaprio [ator] e outros venham meter a mão em coisas aqui do Brasil, eu também não aceito que o Trump venha meter o bedelho num caso que é interno nosso”, declarou Mourão.

