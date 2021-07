Como criar estratégias para enfrentar as adversidades

Às vezes, mudar a forma como nos comportamos ou que usamos para solucionar os problemas pode trazer resultados surpreendentes

Pixabay Lidar com um problema não depende apenas da natureza da situação, mas da forma como você reage a ela



Todos já passamos por momentos difíceis em nossas vidas, em maior ou menor grau. Algumas situações são mais desafiadoras que outras, é verdade, mas, na maioria das vezes, é possível encontrar uma forma de superar ou pelo menos enfrentar os aborrecimentos. A vida é feita de experiências boas e ruins. A parte boa é que sempre é possível aprender alguma coisa. A resiliência, por exemplo, é a capacidade que as pessoas tem de enfrentar experiências negativas. Cada pessoa desenvolve a resiliência a partir de suas vivências, características de personalidade, fatores genéticos e sociais. Como resultado disso, as estratégias para lidar com adversidades podem variar de pessoa para pessoa. Por isso, não desanime quando algo que funcionou para os outros não der certo para você! Lidar com um problema não depende apenas da natureza da situação, mas da forma como você reage a ela.

Reconhecer os sentimentos ruins despertados pela situação é um bom começo para aprender a tolerá-los melhor. Isso é importante para pensar com mais clareza! Se houver uma forma de solucionar o problema, as chances de você conseguir serão maiores se estiver mais calmo. As emoções negativas nos impedem de acessar, em nossos cérebros, informações úteis e colocar em prática nossos conhecimentos. Por outro lado, emoções otimistas, como o entusiasmo, têm efeito contrário! Dessa forma, embora manter o pensamento positivo seja muito difícil em alguns momentos, vale a pena tentar. De fato, nem todos os problemas podem ser resolvidos. Mas, às vezes, mudar a forma como nos comportamos ou as estratégias que usamos pode trazer resultados surpreendentes. Nem sempre é fácil tentar ver as coisas de uma perspectiva diferente, por isso vale ouvir e até mesmo aceitar ajuda de pessoas que estão fora da situação. Por mais assustador que um problema seja, enfrentá-lo quase sempre é questão de tempo. Por isso, embora seja muito tentador, evitar a situação nem sempre é uma boa ideia. Volto a dizer, alguns aborrecimentos são inevitáveis. Mas, ao enfrentá-los, no mínimo você irá aprender alguma coisa útil para lidar com os problemas futuros. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreve para mim: dracamila@jovempan.com.br.