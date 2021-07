É possível separar a razão da emoção? Confira dicas para melhorar o autocontrole

Equilíbrio irá nos ajudar a usar os sentimentos a nosso favor, conciliando nossa capacidade racional, inteligência e relacionamentos interpessoais

Unsplash É comum acreditarmos que é possível “bloquear” nossos sentimentos quando precisamos agir racionalmente



Hoje vou falar sobre razão e emoção. É comum acreditarmos que é possível “bloquear” nossos sentimentos quando precisamos agir racionalmente. Em algumas situações, como no ambiente de trabalho, ou quando estamos diante de uma prova ou seleção, por exemplo, essa postura costuma ser encorajada e até mesmo exigida. Nossa capacidade racional e a inteligência são, sem dúvida, essenciais para atingirmos nossos objetivos, mas outros aspectos, como saber se relacionar com as outras pessoas e ter um bom controle emocional, também são muito importantes. Quando digo controle emocional não estou falando em bloquear sentimentos, pois isso é quase impossível, mas sim, da nossa habilidade em reconhecer emoções e aprender a lidar com elas. É nessa hora que temos de ativar nosso autocontrole, que é responsável pela regulação dos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos.

E como melhorar nosso autocontrole? Aprimoramos nosso autocontrole quando damos nomes aos nossos sentimentos e com isso aumentamos nossa capacidade de reconhecê-los; quando com a melhora do reconhecimento das nossas emoções, aumentamos nossa capacidade de concentração e persistência nas tarefas, o que nos faz aprimorar a tomada de decisões e o estabelecimento de metas. E, por fim, quando aprendemos a inibir comportamentos negativos ou de auto boicote. Mas afinal, é possível separar a razão da emoção? Como escrevi, evitar ou suprimir as emoções é algo irreal. É o equilíbrio que irá nos ajudar a usar as emoções a nosso favor, conciliando nossa capacidade racional, inteligência, relacionamentos interpessoais e um bom e aprimorado controle emocional. Quer sugerir algum tema? Escreve para mim: dracamila@jovempan.com.br.