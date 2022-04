Entenda o que é a multimorbidade física na meia-idade e qual sua relação com a depressão

Segundo estudo realizado com grupos populacionais do Reino Unido, doença é mais provável em indivíduos com sintomas depressivos no início da idade adulta

Um estudo publicado na revista “Lancet” mostrou que a presença de sintomas depressivos no início da idade adulta está associada a um risco aumentado de desenvolvimento de multimorbidade física na meia-idade. Esse problema pode ser definido como a coexistência de duas ou mais condições físicas de longo prazo. O estudo analisou o efeito dos sintomas depressivos durante o início da idade adulta, usando dados de grupos populacionais do Reino Unido. Os resultados mostram que a multimorbidade na meia-idade é mais provável em indivíduos com sintomas depressivos no início da idade adulta do que naqueles sem. Além disso, foi encontrada uma ligeira diminuição na magnitude dessa relação ao longo do tempo, especialmente entre os participantes com menos doenças.

Embora novas pesquisas sobre os impulsionadores dessa relação sejam necessárias, esses resultados destacam a importância de se considerar a presença de sintomas depressivos no início da idade adulta como um fator de risco relevante para o desenvolvimento de multimorbidade física na meia-idade e também como indício para que a prevenção de doenças possa ser feita com mais antecedência.

