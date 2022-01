Estresse, sofrimento e solidão podem prejudicar nossa capacidade de combater doenças

Alguns pesquisadores sugerem que a exposição contínua a estados mentais negativos causa uma resposta imunológica crônica, que também pode aumentar o risco de alergias

Freepik A alopecia é uma doença autoimune (em que o sistema imunológico ataca o próprio corpo) que causa queda de cabelo



Já falei várias vezes que o estresse afeta – e muito! – a saúde mental. Atualmente, diversos estudos mostram que fatores psicológicos podem influenciar na sua saúde física. As alterações fisiológicas causadas pelo estresse afetam, por exemplo, o funcionamento do nosso sistema imunológico, e a nossa maior força pode se tornar nossa maior fraqueza. Isso porque, quando adoecemos, o organismo mobiliza um verdadeiro exército de anticorpos para se defender. Mas, em alguns casos, essa ação pode atacar o próprio corpo. É o que acontece nas doenças autoimunes, em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis. São doenças autoimunes conhecidas o vitiligo, o lúpus, a esclerose múltipla, o diabetes tipo 1 e até mesmo alguns tipos de alopecia (que nada mais é do que uma queda de cabelo importante).

Algumas destas doenças autoimunes são relativamente inofensivas, como o vitiligo, em que partes de pele perdem a pigmentação. Outras são mais intensas e progressivamente debilitantes, a exemplo da esclerose múltipla, que pode provocar danos em diversos órgãos do corpo, afetando a visão e a coordenação motora. As causas dessas doenças ainda não foram esclarecidas. Sabe-se que há fatores genéticos envolvidos, mas que não explicam, sozinhos, o desenvolvimento das enfermidades. Como as mulheres são mais atingidas, levantou-se a hipótese de que pode haver uma relação entre esses quadros e a ação do estrogênio, que é um hormônio feminino.

E o que a saúde mental tem a ver com isso? Uma pesquisa mostrou que, por exemplo, mulheres diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático têm quase três vezes mais chances de ter lúpus. Somente o fato de elas terem sido expostas ao trauma dobrou o risco de desenvolverem a doença. Alguns pesquisadores sugerem que a exposição contínua ao estresse causa uma resposta imunológica crônica, que também pode aumentar o risco de alergias. E é desta forma que estados mentais negativos, como o estresse, o sofrimento e a solidão, podem interferir no funcionamento e nas respostas imunológicas, prejudicando a nossa capacidade de combater doenças. Para você ter uma boa saúde física, deve cuidar da saúde mental. Tem alguma dúvida ou quer sugerir um tema? Escreva para mim no Instagram @dra.camilamagalhaes.

