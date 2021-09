Além de afetar a saúde mental, estresse pode causar pressão alta, diabetes, alergias e infecções

Quando a estafa é constante e crônica, os níveis de cortisol ficam altos durante muito tempo e acabam desencadeando diversos tipos de problemas de saúde

Já falei várias vezes que o estresse afeta – e muito – a nossa saúde mental, mas, atualmente, diversos estudos mostram que ele pode influenciar na saúde física e no funcionamento do nosso corpo. E por que isso acontece? Durante os momentos de muito estresse, o corpo libera maiores quantidades do hormônio cortisol, de adrenalina e de noradrenalina, que, juntos, provocam alterações no organismo, como nos exemplos abaixo.

Alterações provocadas pelo estresse

Aumento da frequência cardíaca para que o coração possa bombear mais sangue e, com isso, aumentar a quantidade de oxigênio nos músculos, te preparando para uma fuga;

Aumento dos níveis de açúcar no sangue com a finalidade de elevar a quantidade de energia disponível no corpo;

Diminuição da produção de insulina para evitar que o açúcar seja armazenado. Assim, o açúcar disponível é usado mais rapidamente pelos músculos;

Estreitamento dos vasos sanguíneos para que o coração trabalhe mais e aumente a quantidade de sangue nos tecidos.

Estas alterações, quando ocorridas por pouco tempo, são normais e boas, pois facilitam a tomada de decisões e resolução dos problemas que estão causando o estresse. Porém, quando o estresse é constante e crônico, os níveis de cortisol ficam altos durante muito tempo e podem provocar diversos tipos de problemas de saúde.

Problemas de saúde decorrentes dos efeitos do estresse

Pressão alta e doenças cardíacas devido ao aumento constante da frequência cardíaca e do estreitamento dos vasos sanguíneos;

Aumento da gordura abdominal pela diminuição da produção de insulina. A longo prazo, isso leva ao acúmulo excessivo de gordura na região abdominal;

Diabetes pelo aumento constante do nível de açúcar no sangue causado pelo cortisol;

Por fim, o estresse, com aumento persistente do cortisol, também pode levar a uma diminuição do sistema imunológico, facilitando o surgimento de resfriados, gripes , maior risco de alergias e outros tipos de inflamações e infecções.

Se você tem estado muito estressado há tempos e apresentando esses sintomas, procure um médico geral ou um psiquiatra. E não se esqueça de adotar um estilo de vida mais adequado, com equilíbrio entre o trabalho, a família, o exercício físico, o lazer e o ócio. Sim, o ócio é importante para nos regenerarmos da rotina estressante. Em meio a tantos problemas da vida atual, tente encontrar maneiras de enfrentar seus problemas com menos sofrimento. Sempre é possível! Quer comentar ou sugerir algum tema? Escreva para mim: @dra.camilamagalhaes.