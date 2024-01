Lewandowski aceita convite de Lula para Ministério da Justiça e da Segurança Pública

Anúncio deve ser feito na manhã desta quinta-feira após nova reunião com Lula e Flávio Dino, com quem já iniciou as conversas para a transição

Tânia Rêgo/Agência Brasil Posse de Lewandowski deve ocorrer no início de fevereiro após o fim do recesso parlamentar



Ricardo Lewandowski aceitou o convite de Lula para assumir o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Como antecipado pela coluna, o martelo foi batido em reunião com Lula hoje à noite no Palácio do Planalto, onde o ex-ministro do Supremo também acertou os detalhes da transição com Flávio Dino, que deixará o posto para assumir a cadeira no STF. Outra reunião do presidente com ambos está marcada para a manhã desta quinta-feira. O anúncio será feito na sequência, segundo interlocutores. Já a posse deve ocorrer apenas no início de fevereiro, após o retorno do recesso. Nesse meio tempo, Lewandowski deve encerrar sua relação de advogado com diferentes empresas e definir os nomes dos principais assessores para iniciar a transição. No lugar de Ricardo Cappelli, secretário-executivo do MJSP, deve ser nomeado o advogado Manoel Carlos, ex-secretário geral do STF e homem de confiança do novo ministro. Lewandowski se aposentou como ministro do Supremo em abril do ano passado após 17 anos. Depois, virou parecerista de grandes grupos empresariais, como J&F, CNI e Banco Master; e recentemente assumiu a presidência do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.