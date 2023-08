Manobra interna no Exército pode concentrar poder em general

Ideia sugerida ao Alto Comando concentraria tropas de elite, hoje distribuídas em diferentes comandos, sob o controle de um único general 4 estrelas

Reprodução/Twitter @Kaminski_M_

O comandante de Operações Terrestres (Coter), general Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, sugeriu ao Alto Comando do Exército a criação de um comando multidomínio subordinando as organizações militares de elite da força a um único general — o próprio Estevam Theophilo. Ficariam sob o guarda-chuva do Coter, por exemplo, integrantes dos comandos de operações especiais, artilharia, defesa cibernética, comunicação e guerra eletrônica, entre outras tropas especializadas. A ideia aparentemente conta com o apoio do comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, mas é vista com desconfiança por outros integrantes do Alto Comando, pois concentra muito poder nas mãos de um único general 4 estrelas. Estevam é irmão de outro general, Guilherme Theophilo, ex-secretário de Segurança Pública do governo de Jair Bolsonaro e candidato derrotado ao governo do Ceará em 2022 pelo PSDB.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.