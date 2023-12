Salles aposta em efeito Milei na disputa por São Paulo

Jair Bolsonaro deve desconsiderar apoio do PL a Nunes e apoiar Salles, que tem mais chances de chegar ao segundo turno; vencer é outra história

Reprodução/ Instagram @ricardosalles

Jair Bolsonaro pediu a Valdemar Costa Neto que lhe garantisse a legenda em São Paulo para lançar um candidato próprio: Ricardo Salles. O cacique do PL, porém, não gostou da ideia e prefere fechar apoio à reeleição de Ricardo Nunes, liberando Salles para deixar a legenda sem precisar entregar o mandato de deputado federal. A decisão final deve sair amanhã. Enquanto isso, o ex-ministro do Meio Ambiente já sonda nomes para sua campanha e promete incomodar Guilherme Boulos, que lidera isolado nas pesquisas informais. Esses trackings mostram que Salles tem grande chance de ir ao segundo turno, mas precisaria do apoio de Nunes para vencer. O prefeito de São Paulo segue em frente no projeto de reeleição sem sinalizar qualquer tipo de aliança com Bolsonaro, desconsiderando o apelo popular do ex-presidente e apostando no apoio de Tarcísio de Freitas, que se afasta cada vez mais do bolsonarismo e até analisa trocar o Republicanos pelo PSD de Gilberto Kassab.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.