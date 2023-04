Exclusivo: Mulher de Anderson Torres divulga carta e diz acreditar na ‘inocência total’ do marido

Anderson Torres está preso desde 14 de janeiro por suposta omissão nos atos de 8 de Janeiro; laudo psiquiátrico diz que o ex-ministro corre ‘risco de suicídio’

Isaac Amorim/MJSP Advogados de Torres entraram com pedido de habeas corpus



Flávia Torres, mulher de Anderson Torres, divulgou carta na qual agradece o apoio e solidariedade de amigos e diz acreditar na absolvição do marido. “Todos nós sabemos que ele é um homem de bem, e acreditamos não só na sua soltura em breve, como também na sua inocência total, sobre qualquer acusação”, diz trecho da carta. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal está preso desde 14 janeiro por suposta omissão nos atos de 8 de Janeiro. Mais cedo, os advogados de Torres entraram com pedido de habeas corpus alegando que seu cliente apresenta risco de suicídio, segundo laudo de psiquiatra, além de argumentar a recente posição do Ministério Público para que o ex-ministro seja solto e cumpra medidas cautelares. Ao se manifestar sobre a prisão do marido, Flávia Torres diz que, desde então, a família tem “atravessado um deserto muito desafiador”.

Veja a carta na íntegra:

“Meus amigos e amigas, muito obrigada pelo carinho, preocupação e solidariedade que vocês têm demonstrado com todos nós. Temos atravessado um deserto muito desafiador, e estejam certos de que receber todas essas manifestações nos ajuda a ter força para seguirmos acreditando que tudo terminará bem. Peço encarecidamente que sigam em oração. Não tenho dúvidas de que a força dessa corrente do bem irá tocar diariamente o coração do meu marido, fortalecendo-o neste momento de dor e provação.

Todos nós sabemos que ele é um homem de bem, e acreditamos não só na sua soltura em breve, como também na sua inocência total, sobre qualquer acusação. Unidos em Deus, com nossos corações e mentes emanando energias positivas para ele, diariamente, estamos confiantes de que, em breve, ele estará de volta ao seio da família, de onde nunca deveria ter sido tirado. Seguimos acreditando piamente na justiça de Deus, e ela prevalecerá. Conto com suas orações diárias, e muito obrigado, uma vez mais, pelo apoio de todos vocês. Fiquem com Deus!”

