Incra dispensa pré-cadastro oficial para assentamentos; MST retoma papel de intermediador

O uso da plataforma de governança territorial era uma exigência do Tribunal de Contas da União, que, no último dia 30 de julho, notificou o Incra sobre os “novos processos de seleção de famílias”, “a recente paralisação no desenvolvimento e homologação dos módulos relacionados com a seleção de beneficiários da reforma agrária” e a suspensão ou perda de ritmo de “projetos relacionados com a transformação digital” do órgão. A área técnica do TCU recomendou diligências para a obtenção de informações sobre “os novos processos de seleção de famílias em andamento e também daqueles previstos, mas ainda não formalizados”.

Ex-presidente do Incra, Geraldo Melo Filho ressalta que o modelo de pré-cadastro visava evitar o direcionamento político da reforma agrária. “Nas gestões petistas ocorreram inúmeros casos envolvendo a formação de listas de beneficiários feitas por movimentos sociais, aliados políticos dos governantes.” Na prática, a política pública de criação de assentamentos passou a ser dirigida e direcionada para a militância. “Como resposta a isso, o TCU recomendou ao Incra que o procedimento de seleção precisaria ser modificado, abstendo-se de utilizar listas fechadas de beneficiários indicados por atores alheios aos quadros da autarquia, como movimentos sociais, associações, sindicatos, etc., de modo a cumprir o art. 37, caput, da CF/88”, explica Melo Filho.

Segundo ele, essa foi a maneira de dar acesso à reforma agrária para “qualquer cidadão que tenha interesse em produzir na terra, retirando a necessidade de que ele tivesse que viver em acampamentos, participar de invasões ou de precisar de qualquer intermediário para exercer seu direito”. Além de desrespeitar recomendação do TCU, a nova regra fortalece o papel dos movimentos como intermediários da reforma agrária, reduzindo a transparência do processo e impulsionando a cooptação de agricultores, ao restabelecer a formação de acampamentos como forma de definição de áreas para reforma agrária. O resultado já é conhecido: mais violência no campo.