J&F reforça time jurídico na disputa com Paper Excellence pela Eldorado

Briga pelo controle do grupo de celulose se arrasta na Justiça desde 2018, com acusações mútuas de violações contratuais entre a J&F e a Indonésia Paper Excelente

Divulgação/Eldorado Brasil Justiça determinou suspensão de transferência das ações da Eldorado



Os irmãos Joesley e Wesley Batista contrataram cinco ex-desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, três deles ex-presidentes do TJ-SP, para tentar anular a arbitragem que decidiu que o controle da Eldorado Celulose deve ficar com a Paper Excellence. Ao recorrerem ao Judiciário, os Batista também perderam na primeira instância e agora, com a consultoria dos ex-magistrados, tentam reverter a decisão da juiza Renata Maciel para não terem que entregar a empresa que venderam em 2017. Um deles, o ex-desembargador João Carlos Saletti, que se aposentou em 2021, assina parecer sobre o caso. Outro parecerista recente foi o ex-ministro Ricardo Lewandowski.

O timaço de juristas inclui ainda o ex-presidente do STJ Cesar Asfor Rocha e seu filho Caio; e o advogado Marcus Vinícius Furtado Coelho, ex-presidente do Conselho Federal da OAB. Antes de ser nomeado para o Supremo, Cristiano Zanin também integrou a defesa da J&F. Dias atrás, o grupo indonésio sofreu importante derrota no TRF-4. O desembargador Rogério Favreto determinou, baseado na Lei de Terras, a suspensão dos atos de transferência das ações da Eldorado, acolhendo alegação de que a companhia estrangeira precisaria de licenças prévias, do Incra e do Congresso, antes de assinar o contrato com a J&F, uma vez que o negócio envolve milhões de hectares de cultivo de eucalipto em terras nacionais.

