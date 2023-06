Sem farda, mas coronel golpista

Jean Lawand apresenta-se sem farda na CPMI do 8 de janeiro, aconselhado por superiores que temiam ver o oficial sendo preso ao vivo por ordem dos parlamentares; a preocupação com a imagem do Exército é óbvia, mas tardia

Edilson Rodrigues/Agência Senado Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos de 8 de Janeiro de 2023 (CPMI - 8 de Janeiro) realiza reunião para ouvir depoimento do coronel do Exército que aparece em troca de mensagens telefônicas com o ex-ajudante de ordens da Presidência da República, defendendo uma intervenção militar após as eleições de 2022. Mesa: advogado do depoente, Ruyter de Miranda Barcelos; advogado do depoente, Itamar Teixeira Barcellos; coronel do Exército, Jean Lawand Junior - em pronunciamento.



O coronel Jean Lawand, flagrado em conversas em tom golpista, apresenta-se sem farda na CPMI do 8 de janeiro, aconselhado por superiores que temiam ver o oficial sendo preso ao vivo por ordem dos parlamentares. A preocupação com a imagem do Exército é óbvia, mas tardia. Seus generais deveriam ter resistido ao efeito gravitacional exercido pelo governo de Jair Bolsonaro; poderiam ter atuado de forma contundente contra os acampamentos de bolsonaristas em frente a quartéis em todo o país, e até dissuadido muitos manifestantes a apoiar qualquer aventura autoritária — quem sabe assegurariam a proteção das sedes dos Três Poderes em vez de ficarem à espera de um inominável decreto de GLO?!

Para que isso acontecesse, porém, teria sido necessário antes abolir a ideia de que o militar integra uma casta especial responsável por libertar o povo do jugo de uma elite corrupta e degenerada — como se não a integrasse. É possível ver até hoje, em publicações e manifestações oficiais, vestígios de um pensamento que remonta ao Primeiro Reinado, com a defesa de um Exército ativo na solução de crises e protagonista de eventos que moldam a história política do país. Essa doutrinação começa ainda na formação dos cadetes e alcança seu auge na Escola de Comando e Estado Maior, e influenciam as promoções ao generalato.

A cooptação de militares por agentes políticos, por sua vez, ocorre cedo e à luz do dia, pavimentando o sprint final da carreira, criando um ciclo vicioso. Beneficia-se o apadrinhamento, o alinhamento partidário, em detrimento da visão profissional. Sem uma mudança interna profunda, torna-se impossível esperar Forças Armadas modernas e ‘técnicas’, subordinadas ao poder civil e dedicadas unicamente à evolução da doutrina militar e à sua aplicação na eventualidade de conflitos armados. Como diz o provérbio, a humildade antecede a honra.

