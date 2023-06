Um erro que Davi não quer repetir

Alcolumbre até hoje não foi perdoado pela bancada evangélica pelo que fez com André Mendonça, cuja sabatina levou 4 meses

Davi Alcolumbre tem atuado ativamente na aprovação do nome de Cristiano Zanin para o Supremo. Já se reuniu com Lula, defendeu o nome do advogado nos bastidores e até posou para foto hoje ao lado de Rodrigo Pacheco. Interlocutores do presidente da CCJ dizem que ele não quer repetir o erro de comprar briga com um futuro ministro do Supremo, como fez com André Mendonça — cujo nome ficou retido na gaveta de Alcolumbre por quatro meses. O senador do União Brasil queria Augusto Aras no cargo e comprou briga com a bancada evangélica, que ainda não o perdoou.

