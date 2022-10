Lethicia Bronstein conta como virou a estilista preferida das noivas no Brasil

Mulher Positiva desta semana descobriu paixão pela moda em intercâmbio nos EUA e ganhou experiência trabalhando em marcas renomadas antes de abrir o próprio negócio

Divulgação Lethicia Bronstein criou atelier que leva seu nome



Nossa Mulher Positiva é Lethicia Bronstein, estilista e dona de uma das marcas referência em noivas e roupas de festa no Brasil. Ela nos conta como iniciou sua carreira e sobre a nova fase de sua vida com a moda casual. “Depois de estagiar na Maria Bonita e trabalhar para outras cinco marcas, tive certeza que estava no caminho certo e que meu propósito estava relacionado a festas, noivas e realizar sonhos. Criei então o Atelier Lethicia Bronstein, em São Paulo, minha primeira marca do Grupo Lethicia Bronstein, focada em roupas de noivas e vestidos de festa. O grande desafio na época foi criar uma marca do zero, em uma cidade para a qual eu tinha me mudado havia apenas um ano”, revelou Lethicia. “As coisas foram acontecendo naturalmente, sem muitos recursos para investir, mas com estratégias muito efetivas.”

1. Como começou a sua carreira? Descobri minha paixão pela moda após ter feito um intercâmbio, com 16 anos, para os Estados Unidos, onde acompanhava pela televisão todos os “red carpets” (tapetes vermelhos). Naquela época, eu coloquei na cabeça que queria fazer parte dos momentos especiais da vida das pessoas. Comecei no mundo da moda na marca Maria Bonita, como estagiária, e lá fiquei por quatro anos. Depois disso, fiz duas pausas na minha carreira: uma para fazer o programa Disney College, que me ajudou muito no contato com o público e na questão de vender sonhos; depois para estudar seis meses na Central Saint Martins, em Londres, uma das maiores faculdades de moda do mundo, o que aprimorou muito minha visão do mercado. Depois de trabalhar para cinco outras marcas, tive certeza que estava no caminho certo e que meu propósito estava relacionado a festas, noivas e realizar sonhos. Criei então o Atelier Lethicia Bronstein, em São Paulo, minha primeira marca do Grupo Lethicia Bronstein, focada em roupas de noivas e vestidos de festa. O grande desafio na época foi criar uma marca do zero, em uma cidade para a qual eu tinha me mudado havia apenas um ano, além de fazer um nome em alta costura por aqui. As coisas foram acontecendo naturalmente, sem muitos recursos para investir, mas com estratégias muito efetivas. Isso, por si, já é um grande case de empreendedorismo, do qual pessoalmente me orgulho muito.

2. Como é formatado o modelo de negócios em que está atuando? No Atelier Lethicia, focamos primordialmente em peças sob medida, de noivas e festa, confeccionadas especialmente para o corpo das nossas clientes. Já na Le Bronstein, queremos mostrar que nossos clientes não precisam esperar uma data especial para vestir Lethicia, para se sentir linda. Ela pode usar nossas peças e ter essa mesma sensação em qualquer dia do ano com nossa coleção casual. Por fim, na Pietra by Lethicia, venho com uma coleção mais jovem, com foco nas vendas online.

3. Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? Acredito que estou passando pelo momento mais desafiador. Até agora, precisava prestar contas apenas para mim mesma. Com a entrada dos investidores, a responsabilidade fica ainda maior.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal e a vida corporativa/empreendedora? Esse é um desafio enorme para todas nós mulheres. Tento virar a chave quando chego à noite em casa, porque a família é a coisa mais importante para mim. Meu marido e minhas duas filhas (uma de quatro patas) são a base e a força para tudo que eu faço.

5. Qual seu maior sonho? Mostrar para o mundo que no Brasil também temos alta costura.

6. Qual sua maior conquista? Acredito que um dos maiores desafios das marcas é ter sua roupa reconhecida pelo seu estilo, e não apenas pelo logo estampado na roupa. Isso eu chamo de DNA da marca. Acredito que hoje as pessoas olham uma mulher usando minhas criações e conseguem identificar um Lethicia pelo seu DNA.

7. Quais são suas metas do momento? Fazer bombar a flagship da Le Bronstein que abriremos em setembro na Oscar Freire e acelerar as vendas através dos canais digitais.

8. Livro, filme e mulher que admira. Livro: “The Woman I Wanted To Be (De Princesa a Rainha da Moda)”, por Diane Von Fustenberg. Filme: “O Diabo Veste Prada” (já vi um milhão de vezes). Mulher que admiro: Claudia Raia. Posso até ser enviesada porque amo essa minha amiga, mas acho ela incrível.

