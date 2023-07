Letícia Carvalho decidiu ‘largar tudo’ após conhecer consultoria que fez seus olhos ‘brilharem’

Diretora de marketing e comercial da Dataside afirma que era ‘feliz’ como freelancer, mas decidiu apostar em uma empesa que tinha apenas 12 funcionários quando começou

Cadu Siqueira/Divulgação Letícia Carvalho começou a carreira aos 16 anos e virou diretora antes dos 30



Nossa Mulher Positiva é Letícia Carvalho, diretora de marketing e comercial da Dataside, consultoria especializada em inteligência artificial e dados. Letícia nos conta como iniciou sua carreira e afirma que é possível se aventurar quando algo faz nossos olhos brilharem e somos tomados por uma energia contagiante, que nos faz acreditar que tudo é possível. É nesse momento que estamos prontos para nos aventurar e viver intensamente a cada instante.

1. Como começou a sua carreira? Iniciei como assistente dentro de uma agência de publicidade, virei “tráfego” e, quando me deparei, estava gerenciando todo o ecossistema (financeiro, administrativo, criativos e planejamento). Após isso, fui para uma multinacional, mas o mundo era bem diferente ali dentro. Saí e fui me aventurar no mundo do “freela”. Era bem feliz, confesso, até conhecer a Dataside e me identificar com a cultura que o Caio [Amante, fundador e CEO] queria criar ali dentro. Na época, tinha apenas 12 funcionários, e eu decidi largar tudo e focar na empresa que me fez brilhar os olhos. Adquiri conhecimento e experiências em branding, design, planejamento e estratégia. Fui idealizadora e realizadora de eventos na área de tecnologia, como o Festival da Tecnologia Microsoft, Week 365 e WomanTech.

2. Como é formatado o modelo de negócios da Dataside? Somos uma consultoria. Nosso objetivo a curto prazo é lançar alguns produtos envolvendo IA já em fase de testes. A médio prazo, é entrar no mercado exterior com mais força. E a longo prazo, procuramos trazer inovação para os clientes e mercado. Empresa de dados e IA do Brasil, que tem como foco as pessoas, não somente os negócios, e que consegue entregar soluções de A a Z, melhorando a tomada de decisão. A Dataside é uma empresa acolhedora, diversificada e que investe na troca de conhecimento, independentemente da idade, do gênero ou de qualquer tipo de diferença.

3. Quais foram os momentos mais difíceis da sua carreira? Ser mulher; ter começado jovem (16 anos); ter se tornado head/diretora antes dos 30 anos; ser esposa do Caio (mulher do dono); ser mãe e trabalhar fora.

4. Como você consegue equilibrar sua vida pessoal x vida corporativa/empreendedora? Eu coloco metas na semana para o trabalho e criei uma rotina com a [minha filha] Luíza e o [meu marido] Caio. Tento seguir, mas imprevistos acontecem e precisamos ter paciência e aceitar.

5 – Qual é o seu maior sonho? Meu maior sonho é poder viver em paz e com saúde.

6. Qual é a sua maior conquista? Minha maior conquista é a minha família, meu marido e minha filha (já sou realizada com ela).

7. Indicação de livro, filme e mulher que admira. Livro: “O Símbolo Perdido” (livro de ficção). Gosto de coisas inteligentes, que fazem pensar e duvidar do real, do certo/errado; filme: “Click”; mulher: Tânia Cosentino (Microsoft).

