Mulheres Positivas organiza vaquinha virtual para ajudar mulheres ucranianas

Mulheres Positivas , movimento focado no desenvolvimento pessoal e profissional de mulheres, realiza arrecadação destinada a mulheres ucranianas. A arrecadação começou neste sábado, 5, após as falas sexistas do deputado estadual Arthur do Val , conhecido como Mamãe Falei, através de um aplicativo de mensagens durante a sua viagem à Ucrânia . Arthur, entre outras falas infelizes, diz que as mulheres ucranianas “são fáceis porque são pobres”, o que, mais tarde, inclusive, levou a sua desistência da candidatura ao governo de São Paulo.

A viagem de Arthur ocorreu por conta de uma vaquinha. Então, por que não realizar uma arrecadação semelhante para mulheres ucranianas? O Mulheres Positivas está, inclusive, utilizando a mesma plataforma que o deputado usou para ir ao país. A vaquinha foi criada com o objetivo de ajudar as mulheres ucranianas em um momento de extrema vulnerabilidade e terror. Enquanto muitas cuidam de levar filhos, pais e animais de estimação na corrida para fugir dos bombardeios, outras fazem treinamento militar para resistir ao exército da Rússia. Todas essas mulheres possuem coisas em comum: força, resiliência, empatia, dignidade. E merecem respeito. Juntos, vamos fazer história do jeito certo, com as coisas certas. Fazer o bem nos faz bem. Apoie a vaquinha clicando AQUI.