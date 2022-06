Após polêmica com Klara Castanho, Leo Dias viaja para fora do país e manda indireta para famosos: ‘Não guardo rancor, guardo nomes’

Em publicação em seu perfil no Instagram, jornalista disse que é hora de ‘viajar em busca de paz’

Reprodução/Pânico Nome de Leo Dias esteve envolvido na polêmica sobre o caso da atriz Klara Castanho



O nome de Leo Dias foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias, após polêmica do vazamento da história de estupro e gravidez da atriz Klara Castanho. Após toda a repercussão do caso e pedido de perdão, o jornalista dos famosos resolveu de última hora viajar para fora do país. “Hora de cuidar de mim, viajar em busca de paz”, escreveu em seu perfil no Instagram. Sem revelar o destino de sua viagem, o fofoqueiro afirmou em um vídeo, gravado ao lado do noivo, que decidiram viajar em busca de paz. “Liguei, comprei e estamos aqui. Logo vocês vão saber aonde a gente vai”, contou ele.

Com a repercussão da polêmica envolvendo o jornalista, internautas pediram um posicionamento do site Metrópoles e que o colunista fosse demitido. Em um comunicado oficial, o Metrópoles afirmou que Leo Dias segue contratado do canal e afirmou: “Leo Dias não se resume ao erro cometido com Klara Castanho”, listando uma série de matérias em que o jornalista ajudou a elucidar.

Unfollow de famosos

Com toda essa história, o jornalista das celebridades perdeu alguns seguidores nas redes sociais, dentre eles, personalidades como Luísa Sonza, Iza, MC Mirella e Ludmilla. Ao saber do unfollow, Leo Dias rebateu: “Eu errei, eu me desculpei e o ódio que eu recebi… Eu não guardo rancor nenhum, tá? Que fique bem claro, eu guardo nomes, só nomes”.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.