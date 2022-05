Com vestido de Giorgio Armani, Marina Ruy Barbosa rouba a cena no Festival de Cannes; confira

Afastada da TV há dois anos, atriz se prepara para carreira internacional

Reprodução/Instagram/ @marinaruybarbosa A atriz Marina Ruy Barbosa foi um dos destaques no festival de Cannes



Reunindo um grande número de famosos e celebridades, o Festival de Cannes já é considerado a maior premiação da indústria cinematográfica da Europa. No último fim de semana, Marina Ruy Barbosa marcou presença na premiação, na França, e esbanjou estilo com peça da marca Armani Privé. A atriz esteve na premiére de “Decision To Leave”, novo filme de Park Chan-wook. O vestido escolhido pela estrela era em organza de seda e repleto de babados com detalhes transparentes.

Para complementar o look, a ruiva utilizou luvas altas com cores intensas e uma sandália de salto plataforma branca da maison Valentino. A atriz estará na série “Rio Connection”, uma coprodução da Sony com os estúdios Globo. Além de Marina Ruy Barbosa, Samantha Schmutz, Sarah Andrade, Rafa Kalimann e Alessandra Ambrósio também marcaram presença no evento, que vai até o dia 28 de maio.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.