Ex-banheira do Gugu, Luiza Ambiel estreia em plataforma adulta

Atriz que ficou famosa por participar da ‘Banheira do Gugu’ anunciou entrada em plataforma concorrente do OnlyFans

Divulgação Luiza Ambiel ficou famosa nos anos 90 com suas participações na "Banheira do Gugu"



A atriz Luiza Ambiel, que ficou conhecida por participar da “Banheira do Gugu”, anunciou a sua entrada na plataforma adulta Privacy, rede social concorrente do OnlyFans, em que usuários compartilham conteúdo a partir de uma assinatura dos seguidores. Ela fez fotos sensuais para falar sobre a novidade. “Na banheira, eu me comportava, mas aqui… Já não posso dizer o mesmo. Adianto que terão conteúdos que farão jus ao exclusivo que a plataforma promete”, contou ela. Atualmente com 50 anos de idade, a atriz já tinha falado recentemente sobre seu perfil também no OnlyFans. Em 2020, Luiza participou de “A Fazenda 12” e perdeu a disputa contra Mateus Carrieri e Mirella pela preferência do público, com 11% dos votos.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.