Exclusivo: ex-Miss Bumbum Vanessa Lima recusa participação em concurso internacional de beleza

Modelo teria negado convite em razão de possível participação em reality show da TV Record

Divulgação Vanessa Lima está cotada para participar do Ilha Record



A modelo Vanessa Lima recusou um convite para participar da edição de 2022 do Miss Europe Continental, concurso de beleza que reúne as mulheres mais bonitas do Velho Continente – tanto as nativas como as que vivem lá. Com carreira internacional estabelecida, a decisão surpreendeu o mundo da moda, uma vez que, segundo especialistas, a brasileira teria chances de se destacar na premiação.

No entanto, a negativa de Vanessa ao concurso de beleza pode ter uma explicação bastante plausível. A TV Record deve anunciar, em breve, os participantes da segunda edição do reality show “Ilha Record”, do qual a modelo é uma das cotadas. Produção original da emissora paulista, o reality, cuja estreia ocorreu no ano passado, consiste em confinar os participantes em uma praia. Eles devem se submeter a provas individuais e por equipes.

Fontes da emissora indicam que a lista de participantes deve ser fechada, no máximo, até a primeira quinzena de maio. Ex-Miss Bumbum pelo Estado do Maranhão, Vanessa Lima seria um nome forte para o programa, em razão da projeção pública, da carreira internacional e do perfil carismático, além do corpo sarado e definido. Dessa forma, por conflito de datas e por critérios de confidencialidade, a modelo não poderia participar do concurso de beleza na Europa. Questionada sobre a recusa ao Miss Europe Continental, Vanessa preferiu não abrir o jogo totalmente. “Outros projetos estão em andamento”, limitou-se a dizer.

