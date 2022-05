Exclusivo: Lucimara Parisi se rende a harmonização facial

Resultado foi compartilhado ao lado da biomédica Natália Penteado e choca a internet

Arquivo pessoal/Clínica Natália Penteado Lucimara Parisi compartilhou resultados da harmonização facial



Aos 71 anos, Lucimara Parisi se rendeu aos procedimentos estéticos e aderiu à harmonização facial. Segundo as postagens em suas redes sociais, a harmonização foi feita gradualmente ao longo de dois meses em São Paulo. A profissional responsável foi a doutora Natália Penteado, da Clínica Natália Penteado. A médica explica que este intervalo foi importante para que o resultado ficasse o mais natural possível. “A Lucimara queria um rejuvenescimento muito natural, sem perder seus traços característicos. Nós optamos por priorizar o tratamento a longo prazo ao invés de apenas ‘volumizar’, então fizemos muito estímulo de colágeno, para depois realizar o lifting da musculatura da face e só então finalizamos com os preenchedores como a cereja do bolo”, explica. Chocados, os seguidores da apresentadora não deixaram de comentar a mudança “Ficou linda e natural.. Amei”, falou uma. “Primeira harmonização facial que não muda a fisionomia original da pessoa. Parabéns!”, disparou outra. ” Está uma gata, Lucimara”, elogiou mais outra. Veja abaixo fotos do resultado:

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.