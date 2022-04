Exclusivo: Sensitiva Bianca Godoy faz alerta para Luciano Huk e Angélica

Médium revelou ainda que outro apresentador famoso trocará de emissora

Reprodução/Instagram/LucianoHuck Luciano e Angélica são casados desde 2004



Conhecida por suas previsões assertivas, a sensitiva Bianca Godoy revelou com exclusividade para esta coluna que o casal de apresentadores Luciano Huck e Angélica passarão por momentos tempestivos em relação à saúde.

“Vejo algo muito grave acontecendo com eles, principalmente em relação à Angélica, muito cuidado com assaltos, pessoas desonestas e brigas envolvendo o lado profissional tanto do Huck quanto da Angélica”, diz a sensitiva. Ainda de acordo com a paranormal, Luciano Huck não permanecerá como contratado da emissora dos Marinho por muito tempo. “Vejo ainda cortes e separações, muito cuidado! Luciano Huck vai deixar a Globo em breve”, conta.

Futuro de Faustão na Band

O apresentador Fausto Silva, que deixou a Globo após mais de três décadas no comando do Domingão para assumir um programa diário na TV Bandeirantes, foi uma das principais apostas da emissora paulista localizada no Morumbi, em São Paulo, porém, o programa vem derrapando na audiência e perdendo faturamento. Para reduzir os gastos com o programa diário, a emissora, no final da semana passada, decidiu demitir seis bailarinas. Sendo assim, os lugares vagos não serão preenchidos a princípio e o time ficará com desfalque até o encerramento das seletivas regionais para escolher novas integrantes.

Ainda segundo a previsão da médium Bianca Godoi, Faustão receberá uma grande proposta do SBT, emissora localizada em Osasco, na Grande São Paulo, e poderá assumir o lugar de um apresentador de grande nome dentro do canal de Silvio Santos. “Faustão não ficará na Band, ele sairá de lá em breve e vai receber uma proposta do SBT para assumir o lugar de um grande nome lá dentro”, finaliza a sensitiva. De acordo com uma fonte desta coluna, Faustão andou desabafando com algumas pessoas próximas dentro da emissora sobre esse ritmo acelerado de gravações. Será que vem mudança por aí?



*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.