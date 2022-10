Felipeh Campos deixa o ‘A Tarde é Sua’ após 8 anos para se dedicar a novos projetos

‘Eu não poderia virar as costas para um sonho que é meu’, afirmou o jornalista

Felipeh Campos, uma das figurinhas mais icônicas do programa “A Tarde é Sua”, apresentado por Sônia Abrão, na RedeTV!, anunciou na madrugada desta terça-feira, 4, que deixará de fazer parte do programa. “Existem momentos na vida que a gente fica entre a cruz e a espada, né? Precisamos seguir nosso caminho e fazer aquilo que nosso coração pede, mesmo às vezes ele sangrando, chorando. Eu acho que a gente precisa tomar algumas decisões”, contou ele em um vídeo publicado no Instagram. O colunista de fofocas contou que o motivo que o levou a tomar essa decisão foi o tempo que precisará se dedicar a um novo projeto e que seria um sonho de vida. “Tenho alguns compromissos. Eu tenho uma agenda extensa. E acontece que, para que isso pudesse acontecer, eu teria que faltar no ‘A Tarde é Sua’ e simplesmente chegar e falar: ‘olha, amanhã eu não venho’. O que eu não acho justo”, afirmou. O jornalista afirmou que deu o melhor de si nos últimos oito anos. “Mas, infelizmente, eu falo isso realmente com meu coração triste, porque eu já chorei muito. É falar que tinha que sair, tive que escolher: ou fazer o lançamento ou ficar no ‘A Tarde é Sua’. E eu não poderia virar as costas para um sonho que é meu.” Além de fazer parte diariamente da bancada de Sônia Abrão no programa, Felipeh Campos também participou da polêmica sétima temporada do reality “A Fazenda”, na RecordTV.

