Joel: Orçamento será o palco da guerra que definirá futuro do Brasil

Para Joel, a principal mensagem do Orçamento é que 93,7% é de gastos obrigatórios

joelfotos/Pixabay A discussão toda diz respeito a apenas 6,3% do Orçamento



Esse Orçamento que o Governo apresentou na segunda-feira (31) será o palco da guerra que definirá o futuro do Brasil para ao menos o próximo ano ou no curto prazo, se teremos alguma chance ou não. A principal mensagem desse Orçamento é que 93,7% do que está sendo gasto são gastos obrigatórios, o governo não tem poder para mudar. A discussão é toda sobre 6,3%. O Governo já considera que vai vencer a batalha das desonerações de folha de diversos setores econômicos lá no Congresso, que pode derrubar e deixar menos dinheiro ainda para gastar. É legítimo as pessoas levantarem indignações, aumentou muito pouco o salário mínimo, vai levar o investimento ao menor nível histórico, são legítimas, mas todo mundo que disser que quer aumentar algum gasto deve olhar para a realidade e dizer: de onde vai tirar o dinheiro?