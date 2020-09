Alerta aos ‘grandões’: Na Copa do Brasil, camisa não ganha jogo

O sorteio dos confrontos será na próxima quinta-feira e as oitavas começarão no fim de outubro

Marcello Zambrana/Estadão Conteúdo Palmeiras é um dos times que entrará na fase decisiva da Copa do Brasil



Camisa não ganha jogo. Você já deve ter ouvido a frase muitas vezes. Agora, se for em uma competição como a Copa do Brasil, ela fica muito mais verdadeira. Foram definidos os 5 clubes que vão se juntar aqueles que virão da Libertadores e aos campeões da Série B, Copa Verde e do Nordeste, mas onde estão Cruzeiro, Atlético-MG, Fluminense e Vasco, ou Bahia, Goiás e Coritiba, clubes da série A do Campeonato Brasileiro? OK, o Vasco foi eliminado pelo Botafogo, no entanto, a força das camisas dos demais não foi suficiente. Assim, além do Botafogo, Atlético-GO, Ceará, América-MG e Juventude vão se juntar a Red Bull, Cuiabá, Fortaleza, Athletico-PR, Inter, Grêmio, Flamengo, Corinthians, Santos, Palmeiras e São Paulo.

O sorteio dos confrontos será na próxima quinta-feira e as oitavas começarão no fim de outubro. Alerta aos “grandões”, não contem somente com o peso da camisa, tratem de jogar, pois na Copa do Brasil, camisa não ganha jogo.