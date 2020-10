Palmeiras perde chance de encostar na liderança

Alviverde paulista está demorando muito para evoluir e já deixa dúvidas se poderá brigar pelo título

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Palmeiras não perdeu apenas uma invencibilidade de 20 partidas, mas a chance de subir para o segundo lugar na classificação, com apenas dois pontos atrás do Atlético-MG. Ao invés disso, perdeu posições e confiança depois das duas vitórias contra Bolívar e Ceará. Contra o Botafogo, no Rio, Gomez e Viña fizeram falta, a defesa falhou e Mayke não foi bem na lateral esquerda. Scarpa entrou melhor no setor, pelo menos na parte ofensiva. Mais uma vez, o time foi mal no primeiro tempo, com o agravante de piorar no segundo, antes de melhorar na base do desespero na parte final do jogo, quando poderia ter empatado, mas Willian, que fez um gol, também perdeu pênalti e pelo menos mais uma oportunidade que normalmente não deixa escapar.

O preocupante é que o Palmeiras está demorando muito para evoluir e já deixa dúvidas se poderá brigar pelo título. Sei que muitos não acreditam na possibilidade. Vanderlei Luxemburgo pela primeira vez pede reforços, mas são tempos difíceis. De positivo, mais um garoto, Wesley, que vai somando à Patrick de Paula, Gabriel Menino e Veron. O pedido por reforços talvez seja a indicação de que Luxemburgo cansou de esperar pela recuperação dos medalhões que continuam devendo futebol.