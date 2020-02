Josias: Assim como Bolsonaro, Guedes agora fala 10 vezes antes de pensar

JF DIORIO/ESTADÃO CONTEÚDO Paulo Guedes tentou se explicar melhor e disse que todo mundo estava indo aos Estados Unidos



Ministro da Economia minimiza disparada do dólar e ironiza dizendo que, com câmbio a R$ 1,80, até empregada doméstica ia para a Disney. Paulo Guedes tentou se explicar melhor e disse que todo mundo estava indo aos Estados Unidos, mas com a alta da moeda americana todos vão conhecer o Brasil.

“Chamado de Posto Ipiranga, Paulo Guedes ainda não conseguiu abastecer Jair Bolsonaro de conhecimentos básicos sobre a economia. Mas assimilou rapidamente um hábito do chefe: assim como o presidente, o ministro da Economia agora fala 10 vezes antes de pensar. Quando a pessoa não pensa no que diz, acaba dizendo o que realmente pensa.

Ao injetar as domésticas na sua prosa, ministro oscila entre a logorreia e a demofobia. Isso é decepcionante e inútil. Esperava-se de Paulo Guedes um contra-ponto sensato ao Bolsonaro. A empregada doméstica, quando consegue manter um emprego, rala duro para encher a geladeira — não para gastar dólares em visita ao Mickey Mouse.”