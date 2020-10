Josias: Bolsonaro erra na hora e na forma de propor parceria privada no SUS

Presidente anunciou que vai reeditar o decreto que trata das UBS, revogado nesta semana

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Medida que prevê o apoio da iniciativa privada na conclusão de obras foi publicada na segunda (26) e derrubada dois dias depois



Bolsonaro fala sobre reeditar decreto que trata da privatização de Unidades Básicas de Saúde. A medida que prevê o apoio da iniciativa privada na conclusão de obras foi publicada na segunda-feira (26) e derrubada dois dias depois após pressão nas redes sociais. “Em menos de 72 horas o presidente Bolsonaro editou, revogou e prometeu reeditar um decreto. Esse decreto prevê o estabelecimento de parceiras com a iniciativa privada para construir, modernizar e operar postos de saúde do SUS.”

“Parceria privada na área hospitalar não deve ser demonizada, merece ser debatida. Mas o presidente Bolsonaro erra na hora e na forma. Discutir reformulação do Sistema Único de Saúde no meio de uma pandemia é como discutir regras de combate ao incêndio no meio das chamas. Fazer isso a partir de um decreto nascido na pasta da Economia, sem participação do Ministério da Saúde, é uma barbeiragem que denuncia falta de rumo no governo”, completou o comentarista.