Josias de Souza: Bolsonaro acena com veto ao fundão e isso é hipocrisia

Jair Bolsonaro sugere que pode vetar o fundo eleitoral de R$ 2 bilhões para 2020. Ao falar com apoiadores na entrada do Palácio da Alvorada, o presidente perguntou se deveria sancionar ou vetar o repasse bilionário para as campanhas.

“Com o luxuoso auxílio da sociedade brasileira que pressionou parlamentares nas redes sociais, o governo conseguiu prevalecer no Congresso. Os parlamentares ensaiavam um deboche, planejavam destinar R$ 4 bilhões em verbas públicas para financiar eleições de vereadores e prefeitos.”

“Esse valor foi caindo na proporção direta da pressão. Depois de avalizar esse valor, Bolsonaro acena com o veto. Se vetar, o Congresso vai derrubar o veto – mas ele não quer preder o aplauso. Isso tem nome: hipocrisia.”