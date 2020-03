Josias de Souza: Bolsonaro se revela genial na organização de novas confusões

Estadão Conteúdo

Flávio Bolsonaro admite pela primeira vez que o Aliança pelo Brasil não vai disputar as eleições deste ano. Em vídeo publicado na madrugada desta sexta-feira (6) no Twitter pela tesoureira do partido, Karina Kufa, o senador diz que a sigla de Jair Bolsonaro não ficará pronta a tempo.

“O site do TSE informa que há no Brasil 32 partidos formalmente registrados. Em um ambiente assim, quem muda de legenda troca de problema. Ao optar pela criação de um novo partido, o presidente Bolsonaro fundou um novo problema. Um não, vários. O primeiro deles é o acréscimo de uma nova legenda em um sistema partidário que pede enxugamento. De resto, Bolsonaro perdeu votos do PSL em um instante que precisa de aliados no Congresso e chega a pé nas eleições municipais de 2020. Bolsonaro não tem muito talento para desfazer crises, mas ele se revela genial na organização de novas confusões.”